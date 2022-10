Paramount+ va faire ses débuts en France d’ici la fin de l’année

La plateforme de streaming Paramount+ proposera des séries originales et des créations françaises inédites.

Dès décembre prochain, Paramount+ sera disponible en France via le web, les smartphones et les téléviseurs connectés au tarif de 7,99 euros par mois ou 79,90 euros par an avec une période d’essai de sept jours. Grâce à un partenariat avec la chaîne cryptée Canal+, les abonnés de Canal+ Serie pourront accéder à Paramount+ sans frais supplémentaires, tandis que les régions francophones de Suisse pourront accéder à Paramount+ exclusivement par le biais de Canal+.

Paramount+ will launch in France on December 1 and in Germany and Austria on December 8. pic.twitter.com/ulecIMZbSu — What’s on Paramount+ (@whatsonpplus) October 18, 2022

Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+, a déclaré :

Paramount+ étend rapidement sa présence mondiale, apportant au public une offre de contenus unique, avec les plus grandes stars et les histoires mondiales et locales les plus fascinantes. Paramount proposera certaines des marques et des contenus de divertissement les plus puissants au monde, auxquels les consommateurs français pourront accéder directement, en un lieu unique. La France est un marché clé pour l’expansion mondiale de Paramount+. Avec le lancement en France en décembre, suivi par l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, et notre présence au Royaume-Uni et en Italie depuis septembre, Paramount+ sera disponible sur tous les principaux marchés européens.

Les séries originales de Paramount+

Tulsa King, avec Sylvester Stallone dans le rôle du capo de la mafia new-yorkaise Dwight “Le Général” Manfredi, juste après sa libération de prison après 25 ans et son exil sans cérémonie par son patron pour s’installer à Tulsa, Oklahoma

1923, la suite de Yellowstone avec Harrison Ford, nominé aux Oscars, et Helen Mirren, lauréate d’un Oscar, qui présente une nouvelle génération de la famille Dutton

Star Trek : Strange New Worlds, basé sur les années où le capitaine Christopher Pike a tenu la barre de l’U. S. S. Enterprise. S.S. Enterprise

Les créations françaises inédites de Paramount+