Painkiller s’attaque au scandale de l’OxyContin

Un drama sur la naissance de la crise des opioïdes, avec un accent sur Purdue Pharma, le fabricant de l'OxyContin.

Basé sur le livre Pain Killer de Barry Meier et sur l’article The Family That Built an Empire of Pain de Patrick Radden Keefe paru dans le New Yorker Magazine, la série Painkiller de Netflix explore certaines des origines et des conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis, en mettant en lumière les histoires des auteurs, des victimes et des chercheurs en quête de vérité dont les vies ont été changées à jamais par l’invention de l’OxyContin. Elle examine la criminalité, l’obligation de rendre des comptes et les systèmes qui ont à maintes reprises laissé tomber des centaines de milliers d’Américains.

Un trailer pour Painkiller

Painkiller sera disponible le 10 août prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Composée de six épisodes, la série télévisée sur la crise des opioïdes a été créée par Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster, qui sont également les showrunners.

Le casting comprend Uzo Aduba dans le rôle d’Edie, Matthew Broderick dans le rôle de Richard Sackler, Sam Anderson dans le rôle de Raymond Sackler, Taylor Kitsch dans le rôle de Glen Kryger, Carolina Bartczak dans le rôle de Lily Kryger, Tyler Ritter dans le rôle de John Brownlee, John Ales dans le rôle du Dr. Gregory Fitzgibbons, Ron Lea (Bill Havens), Ana Cruz Kayne (Brianna Ortiz), West Duchovny (Shannon Schaeffer), Jack Mulhern (Tyler Kryger), Dina Shihabi (Britt), John Rothman (Mortimer Sackler) et John Murphy (Michael Friedman).