Où sont Kevin, Bob et Stuart pendant Moi, moche et méchant 4 ?

Dans Moi, moche et méchant 4, Kevin, Bob et Stuart sont absents pendant la majeure partie du film, car ils sont envoyés en mission secrète par Gru, ce qui permet d'introduire de nouveaux personnages et de donner une nouvelle dynamique à l'histoire. Cependant, les trois Minions emblématiques reviennent triomphalement à la fin du film, apportant leur aide à Gru dans un moment décisif.

Les Minions, des personnages incontournables

Depuis la sortie de Moi, moche et méchant, les adorables mais espiègles Minions de Gru (Steve Carell), incarnés par Pierre Coffin, sont devenus un élément incontournable dans le monde entier. Cette popularité fulgurante a conduit à la création de leur propre film, Les Minions, en 2015, mettant en avant trois personnages favoris : Kevin, Stuart et Bob. Chacun d’eux possède des traits de personnalité qui les rendent uniques et extrêmement appréciés du public.

Pourquoi Les Minions sont moins présents dans Moi, moche et méchant 4 ?

Cependant, leur absence dans le dernier volet de la franchise, Moi, moche et méchant 4, a suscité des interrogations. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur manque de présence à l’écran. Il pourrait s’agir simplement de la volonté de donner plus de visibilité à d’autres personnages, ou d’une problématique de cohérence avec la fin de Moi, moche et méchant 3.

Un caméo qui éveille des possibilités

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Kevin, Stuart et Bob ne sont pas totalement absents de Moi, moche et méchant 4. Ils apparaissent en effet dans un caméo spécial vers la fin du film, laissant penser que les animateurs n’ont pas oublié ce trio attachant. Cette apparition, bien que probablement destinée à susciter la nostalgie, laisse entrevoir la possibilité d’un autre film avec Kevin, Stuart et Bob au centre de l’intrigue.

Place à de nouveaux Minions

Leur présence réduite dans Moi, moche et méchant 4 a également permis à d’autres Minions, tels que Dave, Gus, Tim, Mel et Jerry, de se révéler. Ces cinq personnages ont été transformés en ‘Mega Minions’, une expérience destinée à leur donner des super-pouvoirs pour aider à vaincre les super-vilains. Cet élément ouvre la voie à encore plus de possibilités pour la franchise à l’avenir.