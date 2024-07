Où a été tourné Vikings: Valhalla de Netflix ?

La série télévisée Vikings: Valhalla avec Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter a été principalement tourné en Irlande, notamment aux studios Ashford à Wicklow, ainsi que dans d'autres lieux pittoresques du pays, mais également en Croatie, et plus précisément à Dubrovnik.

Tl;dr Vikings: Valhalla a été tourné à County Wicklow en Irlande.

Les studios Ashford, situés à Wicklow, ont été essentiels pour la production.

Des scènes spécifiques ont été tournées à Dubrovnik en Croatie.

Vikings: Valhalla est la suite directe de la série Vikings du History Channel.

Sur les traces des Vikings en Irlande

La série à succès de Netflix, Vikings: Valhalla, a choisi comme lieu de tournage principal le comté de Wicklow en Irlande, partageant ainsi les emplacements de tournage avec sa série mère, le Vikings du History Channel. Jeb Stuart est le créateur de Valhalla, qui compte parmi ses producteurs exécutifs Michael Hirst, le créateur de Vikings.

Un lieu de tournage incontournable

Les studios Ashford, situés dans le comté de Wicklow, ont joué un rôle essentiel dans le tournage de Vikings: Valhalla. Non seulement le village de Kattegat y a été recréé, mais le comté a également servi de cadre à la majorité des scènes de la série. Des lieux tels que la carrière de Roundwood dans le lac Calary ont été utilisés pour représenter le village de Jomsborg, tandis que la carrière de Ballyhorsey a fourni le décor nécessaire pour les séquences sur la rivière gelée.

Un voyage en Croatie

Alors que la troisième saison de Vikings: Valhalla élargit la carte de la franchise, la ville croate de Dubrovnik a été choisie pour ses scènes plus méditerranéennes. En effet, Dubrovnik a servi de décor pour les scènes se déroulant à Rome et à Constantinople, offrant ainsi un contraste saisissant avec le paysage irlandais.

Au-delà des frontières de l’Irlande

Des lieux emblématiques tels que le Palais du Recteur de Dubrovnik ont servi de décor pour le Palais du Latran, la résidence historique du Pape à Rome. De plus, la maison d’été Petar Sorkocevic a fourni de nombreux plans extérieurs pour le Palais du Latran. En revanche, les falaises de Mizen’s Head, l’un des lieux les plus méridionaux de la côte irlandaise, ont été utilisées pour l’entrée de la forteresse de Jomsborg.