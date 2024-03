Où a été tourné Shining de Stanley Kubrick ?

L'essentiel du film Shining se déroule dans le célèbre Overlook Hotel, mais en réalité le réalisateur américain Stanley Kubrick a principalement tourné loin de ce lieu mythique.

Shining, le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick adapté du roman Shining, l’enfant lumière (1977) de l’écrivain Stephen King, est devenu un véritable classique du cinéma d’horreur. Malgré son cadre isolé et effrayant, l’hôtel Overlook, le film a en réalité été tourné loin du Colorado, principalement dans des studios.

Le réalisateur américain a choisi la Timberline Lodge, située sur le flanc du mont Hood en Oregon, pour servir de façade à l’hôtel Overlook. Si l’architecture rustique de ce bâtiment correspondait aux besoins esthétiques et thématiques de Kubrick, il est intéressant de noter que la Timberline Lodge ne ressemble en rien à l’hôtel Stanley du Colorado, qui a inspiré Stephen King pour son roman.

Les intérieurs de l’hôtel Overlook ont, quant à eux, été filmés aux studios Elstree en Angleterre, loin du paysage américain. Ce choix a permis à Stanley Kubrick de jouer avec l’espace et de créer des visuels emblématiques, comme l’ascenseur déversant un flot de sang.

Le labyrinthe de haies emblématique du film Shining n’a jamais existé en tant que véritable labyrinthe. Les scènes montrant les personnages se frayant un chemin à travers le labyrinthe ont été réalisées grâce à des décors spécialement construits pour les plans spécifiques. De plus, le plan aérien du labyrinthe ne correspond ni au plan du labyrinthe vu dans le film, ni à la maquette du labyrinthe située à l’intérieur de l’hôtel Overlook.

On en pense quoi ?

Les choix de Stanley Kubrick en matière de lieux de tournage démontrent son génie créatif et son souci du détail. En délocalisant le tournage en studio et en jouant avec les espaces, il a réussi à créer un sentiment de déconnexion et de confusion, renforçant ainsi l’atmosphère angoissante du film. Shining reste un exemple saisissant de la manière dont le choix des lieux de tournage peut influencer l’ambiance et la narration d’un film.