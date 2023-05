Operation Wolf Returns : First Mission VR, une réinterprétation en réalité virtuelle du rail shooter de Taito

Le jeu d’arcade Operation Wolf va revenir dès cet été avec de la VR grâce au spécialiste aixois Virtuallyz Gaming à la demande de l'éditeur Microids.

Pour sa réinterprétation en réalité virtuelle, Operation Wolf Returns : First Mission s’offre une nouvelle direction artistique et un gameplay entièrement tourné vers une action non-stop. En plus de proposer une campagne solo de six niveaux, le rail shooter en scrolling horizontal disposera d’un mode survie (affrontement de vagues d’ennemis) ainsi que d’un arsenal d’armes variées allant du fusil à pompe au lance-grenades.

🚁🐺 Operation Wolf, the cult arcade game from TAITO is back in a revisited version! Operation Wolf Returns: First Mission VR will be available June 22nd, 2023 on Meta Quest 2, PlayStation VR2 and Pico 4. Pre-order are open! 🚁🐺 https://t.co/gPLd7J9BmW pic.twitter.com/cApNyNrp30 — Microids (@Microids_off) May 5, 2023

Microids précise l’histoire :

Incarnez un agent spécial luttant contre une nouvelle organisation criminelle. En plus des trafics d’armes et de drogues, l’organisation, menée par le mystérieux Général Viper, a développé une nouvelle arme surpuissante. Après avoir découvert plusieurs de ses bases, vous serez envoyé sur place afin de démanteler l’organisation, éliminer cette arme et libérer les otages détenus dans les camps alentours.

De la VR, mais pas que pour Operation Wolf Returns : First Mission

Operation Wolf Returns : First Mission VR sortira le 22 juin prochain sur les casques de réalité virtuelle PlayStation VR 2, Meta Quest 2 et Pico 4. A noter qu’une mouture flat sera disponible à l’automne 2023 en version physique sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, ainsi qu’en version numérique sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.