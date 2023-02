Operation Fortune : Ruse de Guerre, le nouveau film d’action et d’espionnage de Guy Ritchie

Le réalisateur américain Guy Ritchie retrouve l'acteur Jason Statham dans Operation Fortune : Ruse de Guerre.

Ecrit et réalisé par Guy Ritchie, avec l’aide de Ivan Atkinson (Aladdin) et Marn Davies (The Gentlemen, Wrath of Man, The Covenant), le long-métrage Operation Fortune : Ruse de Guerre retrace l’histoire du super-espion Orson Fortune, interprété par Jason Statham, qui doit traquer et empêcher la vente d’une nouvelle technologie d’armement mortelle maniée par le milliardaire Greg Simmonds, courtier dans le domaine de l’armement, incarné par Hugh Grant. Associés à contrecoeur à certains des meilleurs agents du monde – joués par les comédiens Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone -, Orson Fortune et son équipe vont se retrouver à recruter la plus grande star de cinéma d’Hollywood (Josh Hartnett dans le rôle de Danny Francesco) pour les aider dans leur mission d’infiltration à travers le globe afin de sauver le monde.

Un trailer pour Operation Fortune : Ruse de Guerre

Operation Fortune : Ruse de Guerre sortira exclusivement sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video à partir du 7 avril prochain en France.

Plusieurs scènes du film Operation Fortune : Ruse de Guerre ont été tournées à Doha, la capitale du Qatar, grâce à Miramax, la filiale de beIN Media Group (société appartenant à l’émirat du Moyen-Orient), qui a financé le développement du projet avec STX Entertainment.