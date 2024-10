OpenAI dévoile ChatGPT Canvas, une menace potentielle pour Google Docs

OpenAI lance ChatGPT Canvas, de quoi inquiéter Google Docs.

Tl;dr OpenAI lance Canvas, une nouvelle interface pour ChatGPT.

Canvas est un éditeur de texte et de code assisté par l’IA.

Le système permet une collaboration plus efficace avec l’IA.

OpenAI révolutionne l’interaction avec l’IA

OpenAI, la société leader dans le domaine de l’intelligence artificielle, vient de lancer Canvas, un nouveau moyen pour les utilisateurs d’interagir avec ChatGPT. Cette interface innovante représente le premier changement majeur depuis le lancement de l’application en novembre 2022.

Un éditeur de texte et de code assisté par l’IA

Canvas n’est pas uniquement une nouvelle interface utilisateur. Il s’agit d’un « éditeur de texte et de code assisté par l’IA » qui permet d’adapter chaque élément d’un projet avec l’aide de l’intelligence artificielle. Comme le précise OpenAI, Canvas offre une « nouvelle manière de travailler ensemble » avec ChatGPT, en créant et en affinant des idées de manière collaborative.

Cet outil combine plusieurs produits populaires de l’IA, tels que les artefacts Claude d’Anthropic, Cursor AI et des plateformes existantes comme Google Docs, le tout avec une touche OpenAI. Il permet de travailler directement avec l’IA sur un projet et constitue une amélioration significative pour effectuer de petites révisions ou modifier des éléments spécifiques.

Une utilisation intuitive et efficace

Concrètement, lorsque vous sélectionnez l’option « ChatGPT 4o with Canvas » dans le menu déroulant du modèle, Canvas s’ouvre dans une fenêtre séparée. Vous pouvez alors collaborer avec ChatGPT sur un projet. Lors d’une démonstration, j’ai pu voir Canvas prendre des données en direct d’une recherche web en IA et adapter des morceaux de texte d’un long article pour refléter ces nouvelles données, le tout à partir d’une seule invite.

Le plus grand changement est que, contrairement à un artefact Claude, vous pouvez directement modifier n’importe quel élément à l’intérieur de Canvas, qui devient alors un éditeur de texte ou de code avec du texte enrichi, tel que le gras et l’italique. De plus, ChatGPT a été formé pour reconnaître quand une invite de chat devrait déclencher un nouveau Canvas plutôt que de simplement répondre dans la fenêtre de chat normale.

Une collaboration accrue avec l’IA

En fin de compte, ce que propose ChatGPT Canvas, c’est un changement de paradigme dans la manière dont nous collaborons avec l’intelligence artificielle. Il ne s’agit plus de laisser l’IA faire tout le travail pour ensuite l’éditer, mais plutôt de travailler sur un projet avec l’IA comme partenaire. C’est une avancée majeure qui promet de transformer notre manière de travailler avec l’intelligence artificielle.