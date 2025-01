On Call : le polar qui fait sensation sur Amazon Prime Video

La nouvelle série numéro 1 sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video est un drame policier intensément réaliste qui séduit et enchante les spectateurs.

Tl;dr La série policière On Call est populaire sur Amazon Prime Video.

Malgré des critiques mitigées, la série a rapidement grimpé le classement d’Amazon Prime Video.

On Call offre une perspective immersive de la vie des policiers de Long Beach, en Californie.

Un nouveau succès pour Amazon Prime Video

Amazon Prime Video accueille une nouvelle série policière, On Call, produite par Wolf Entertainment, la même compagnie derrière les séries télévisées à succès comme Law & Order et FBI. Malgré des critiques mitigées, la série a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs.

Un succès instantané malgré des critiques mitigées

On Call s’est rapidement hissée au sommet du classement d’Amazon Prime Video, quelques jours seulement après sa diffusion le 9 janvier dernier. Malgré des critiques tièdes, elle a su trouver son public, comme en témoigne sa place de numéro 1 sur Amazon Prime Video, détrônant ainsi Beast Games.

Une immersion inédite dans le quotidien des policiers de Long Beach

On Call est une série policière dramatique qui nous plonge dans les rues de Long Beach, en Californie. Elle nous fait vivre le quotidien des officiers du département de police de la West Side Division de Long Beach, à travers les yeux de l’officier de formation Traci Harmon, vétéran protectrice, et de son partenaire ambitieux, la nouvelle recrue Alex Diaz.

La série, filmée avec un mélange de caméras portatives, de téléphones mobiles, de caméras corporelles et de caméras embarquées, suit Harmon et Diaz alors qu’ils répondent à divers appels d’urgence dans la région. Elle explore la moralité de la protection et du service d’une communauté, en faisant ressortir les valeurs fondamentales de ces personnages, malgré la brièveté des épisodes.

Un divertissement immersif malgré des faiblesses

On Call, bien qu’elle ne soit pas exempte de défauts, offre un divertissement immersif grâce à sa méthode de tournage innovante. Cependant, cette méthode peut parfois rendre l’action difficile à suivre.

Les critiques sont divisées sur On Call. Certains reprochent à la série son manque d’originalité et de développement des personnages, tandis que d’autres apprécient son format court et son action intense. Malgré cela, On Call a su séduire le public, qui l’a largement plébiscitée. En conclusion, si vous êtes amateur de séries policières, vous apprécierez probablement On Call pour son immersion intense dans le quotidien des policiers.

La série On Call est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.