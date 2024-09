Oclean lance 2 nouvelles brosses à dents électriques : la X Lite et la Ease à 14,90€

Oclean, pionner dans le domaine bucco-dentaire lance 2 nouvelles brosses à dents électriques à des prix très accessibles : la X Lite et la Ease !

Les deux nouveaux modèles de brosses à dents électriques de Oclean ne sont pas connectés au smartphone cette fois-ci. On va retrouver deux modèles la Ease à 14,90€ et la X Lite à 49,90€.

Oclean Ease : simple et efficace

La Oclean Ease possède un couvercle anti-poussière 2-en-1 qui permet de servir de manche ou d’étui de voyage. On va retrouver un unique bouton pour passer du mode classique à 66 000 mouvements par minute à un mode « doux ». Elle intègre un minuteur qui toutes les 30s vous indiquera de changer de zone, et elle s’arrête d’elle-même au bout de 2 minutes. Elle a une longue autonomie avec 160 jours sur une seule charge qui s’effectue en 2 heures (via le port USB Type-C en dessous). Elle a la certification IPX7 donc on pourra même l’utiliser sous la douche. Le couvercle est vraiment le plus de cette brosse à dents et sa taille réduite nous permet de l’emporter facilement et n’importe où

Oclean X Lite : un écran pour avoir toutes les informations

Sur la Oclean X Lite, on va avoir un écran pour suivre en temps réel les zones de brossages (8 zones indiquées) ainsi que le mode de brossage en cours (Nettoyage quotidien, nettoyage en profondeur, blanchiment, massage et soin des gencives sensibles) L’autonomie sera moins élevée à cause de cet écran avec 40 jours, et il faudra 3h pour la recharger. Elle embarque aussi la technologie Maglev qui lui permet d’atteindre les 72 000 mouvements par minute ! C’est pratique de pouvoir regarder les zones de brossages qu’on a loupé pour pouvoir repasser dessus. En plus, pas de connexion au smartphone, donc elle est indépendante. On regrette juste de ne pas avoir de boitier de voyage avec ce modèle.

Les deux références sont très accessibles et permettent de passer à la brosse électrique à petit prix. Les brosses sont à changer (pas le corps !), tous les 2-3 mois et au niveau du prix on est sur du 5 à 17€.