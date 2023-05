Nock : un jeu VR compétitif qui mélange football et tir à l’arc

En débarquant sur PS VR2 dans le courant de la semaine, Normal VR veut améliorer la scène eSport de Nock.

Avec Nock, les joueurs peuvent se déplacer sur le terrain en utilisant un arc et des flèches pour envoyer un ballon dans le but d’une équipe adverse. Doté de commandes intuitives et d’une physique réaliste, Nock est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Les flèches de blocage leur permettent de créer des obstacles et ils peuvent même utiliser leur corps pour marquer un but ou faire un arrêt. Une balle qui se déplace rapidement peut les assommer. Le système de matchmaking basé sur les compétences permet à chaque partie d’être extrêmement serrée et compétitive. Comme un vrai sport, il faut des années pour maîtriser ce jeu. Les modes occasionnels sont conçus pour affronter des robots ou pour jouer avec des amis dans des matchs personnalisés.

Un trailer pour Nock

Disponible depuis le 10 mars 2022 sur le Meta Quest 2, Nock arrive sur le PS VR2 de Sony Interactive Entertainment à partir du 25 mai prochain. Annoncés depuis plus d’un an, les portages sur SteamVR et Pico 4 n’ont toujours pas de date de sortie. A noter que le cross-play entre toutes les plateformes est confirmé.

Le studio Normal VR à l’origine de Nock a déclaré :

Avec cette nouvelle version, l’une des améliorations les plus significatives que nous ayons apportées concerne les graphismes. En fonctionnant à 90 Hz dans la résolution la plus élevée, sans fovéation ni reprojection, Nock est plus beau que jamais sur le PS VR2. La géométrie claire et nette ainsi que les couleurs vives offrent une expérience visuelle époustouflante qui ne manquera pas d’impressionner. Nous avons également ajouté des fonctions haptiques au casque, ce qui permet aux joueurs de ressentir chaque choc de la balle pendant le jeu. Cette fonctionnalité ajoute un nouveau niveau d’immersion au sport physique que constitue Nock et le rend encore plus excitant à jouer. Pour ceux qui aiment partager leur jeu avec d’autres, nous avons inclus une caméra pour les spectateurs qui utilise la puissance de la PS5 pour créer une deuxième caméra. Grâce aux différentes options de caméra disponibles, celle-ci est parfaite pour la diffusion en continu ou pour permettre à vos amis et à votre famille de vous regarder dominer sur le terrain. En guise de bonus spécial, nous incluons un passe de saison pour tout achat sur PS VR2. Ce pass donne aux joueurs l’accès à plus de 30 apparences, arcs et blocs au fur et à mesure de leur progression dans le jeu.