Nobel de Chimie 2024 : Victoire de deux chercheurs de DeepMind

L'intelligence artificielle est de nouveau sous les projecteurs.

Tl;dr Deux employés de Google honorés par l’Académie Royale Suédoise des Sciences.

Leur travail a révolutionné notre compréhension des protéines.

Importance croissante de l’IA dans la recherche scientifique moderne.

Des talents de Google récompensés par le Prix Nobel de Chimie 2024

Dans le sillage de la reconnaissance de Geoffrey Hinton, ancien vice-président de Google, par l’Académie Royale Suédoise des Sciences, deux employés actuels de Google ont été honorés. Demis Hassabis, directeur général de DeepMind, et John Jumper, chercheur principal, ont remporté le Prix Nobel de Chimie 2024, partageant l’honneur avec David Baker, professeur à l’Université de Washington.

Une avancée remarquable dans le domaine des protéines

Le fil conducteur du Prix Nobel de Chimie de cette année est indéniablement les protéines. Baker, Hassabis et Jumper ont tous trois contribué à élargir notre compréhension de ces éléments essentiels à la vie, responsables de diverses fonctions à l’intérieur et à l’extérieur du corps humain. Le travail précurseur de Baker dans la conception computationnelle des protéines a été notamment salué par le Comité Nobel. Depuis 2003, Baker et son équipe de recherche utilisent des acides aminés et des ordinateurs pour concevoir des protéines entièrement nouvelles, qui ont contribué à la création de médicaments, de vaccins, de nanomatériaux, entre autres.

Une percée générationnelle grâce à l’IA

Quant à Hassabis et Jumper, leur travail, ainsi que celui de toute l’équipe de DeepMind, sur AlphaFold 2 a conduit à une percée générationnelle. Depuis les années 1970, les scientifiques cherchaient un moyen de prédire la structure finale, repliée, d’une protéine uniquement à partir des acides aminés qui la composent. Avec AlphaFold 2, DeepMind a créé un algorithme d’IA capable de faire exactement cela. Depuis 2020, le logiciel a réussi à prédire avec succès la structure de 200 millions de protéines, soit pratiquement toutes celles connues des chercheurs.

IA : un outil incontournable de la science moderne

Plus généralement, les Prix Nobel 2024 mettent en lumière l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans la science moderne. « L’une des découvertes reconnues cette année concerne la construction de protéines spectaculaires. L’autre est de réaliser un rêve vieux de 50 ans : prédire les structures des protéines à partir de leurs séquences d’acides aminés, » a déclaré Heiner Linke, président du Comité Nobel pour la Chimie. « Ces deux découvertes ouvrent des possibilités immenses. » Il est clair qu’à l’avenir, des algorithmes avancés seront indispensables pour les découvertes et les percées scientifiques.