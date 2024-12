Nissan et Honda vont fusionner pour partir à la conquête des véhicules électriques

Face à la montée des véhicules électriques, une fusion entre Honda et Nissan pourrait redéfinir l’avenir de l’automobile.

Tl;dr Honda et Nissan ont lancé des négociations pour fusionner et créer un acteur majeur de l’industrie automobile.

Cette fusion vise à relever les défis liés à l’électrification et à renforcer leur compétitivité face aux nouveaux acteurs du marché.

L’objectif est de créer une entreprise suffisamment puissante pour rivaliser avec Toyota et Volkswagen dans un secteur en pleine évolution.

Les premiers pas vers une fusion historique

Le 18 décembre dernoer, Honda et Nissan ont signé un protocole d’accord pour explorer une fusion, avec Mitsubishi en tant que membre de l’alliance, qui participera également aux discussions. L’objectif est de créer un conglomérat qui se mesurerait à Toyota et Volkswagen en termes de volume de ventes. Les deux géants japonais de l’automobile se lancent dans un processus de fusion sous la forme d’une société holding commune, dirigée par Honda. Ce projet devrait aboutir à un accord formel d’ici juin 2024 et à une introduction en bourse de la société holding sur la Japan Exchange Group (JPX) d’ici août 2026.

Une réponse aux transformations du marché automobile

Ce rapprochement entre Nissan et Honda survient dans un contexte où l’industrie automobile japonaise peine à rattraper son retard face à des acteurs comme Tesla et BYD, qui dominent le marché des véhicules électriques. Les deux constructeurs japonais sont en quête de solutions pour réduire leurs coûts et accélérer leur transition vers l’électrification. Cette fusion vise à leur offrir la taille et les ressources nécessaires pour rivaliser avec ces nouveaux concurrents et renforcer leur position sur le marché mondial des véhicules électriques et hybrides.

Les synergies au cœur de la fusion Honda-Nissan

Une fusion entre Honda, Nissan et Mitsubishi permettrait de bénéficier d’économies d’échelle et d’une plus grande compétitivité dans le secteur automobile. Ce rapprochement pourrait permettre aux trois entreprises de mieux partager leurs technologies, notamment en matière de batteries pour véhicules électriques et de logiciels pour la conduite autonome. Nissan, avec son expertise en matière de véhicules électriques et de motorisations hybrides, pourrait offrir à Honda un précieux soutien pour développer ses propres modèles électriques et hybrides. De plus, Honda pourrait combler ses lacunes, notamment en matière de SUV de grande taille, avec les modèles de Nissan comme l’Armada.

Un marché sous pression et des enjeux financiers

Si la fusion aboutit, elle pourrait donner naissance à un groupe valorisé à plus de 50 milliards de dollars, mais cela ne résoudra pas tous les défis de Nissan et Honda. En effet, Nissan traverse une période difficile, marquée par des pertes financières et une baisse de son action. La société a récemment annoncé un plan de réduction de ses effectifs et une baisse de sa capacité de production mondiale. De son côté, Honda a vu ses bénéfices nets chuter de près de 20% au premier semestre de l’exercice fiscal 2024, en raison de ventes décevantes en Chine. Malgré ces difficultés, les dirigeants des deux entreprises espèrent que cette fusion leur permettra d’atteindre une plus grande rentabilité et d’améliorer leur compétitivité sur le marché mondial.