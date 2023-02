Nintendo Switch : la console hybride devance les ventes de la PS4

La Switch de Nintendo devient la troisième console la plus vendue de tous les temps avec plus de 122 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier.

Conformément aux derniers résultats financiers de Nintendo, la Switch est parvenue à battre les 117,2 millions de la PS4, ainsi que les 118,69 millions de la Game Boy. De ce fait, la Nintendo Switch est désormais considérée comme la troisième console la plus vendue de tous les temps, derrière la Nintendo DS et la PS2. Pour l’instant, la DS et la PS2 en sont à 154,02 millions et 158,70 millions, respectivement. S’il semblait autrefois inimaginable que la Switch de Nintendo puisse également les battre, les paris sont désormais ouverts.

Cependant, les ventes de Nintendo Switch sont en baisse depuis un certain temps déjà et, à Noël, elles ont diminué de 21,3% par rapport à l’année précédente. Cela est en partie dû à une pénurie de composants et Nintendo a récemment révélé qu’elle prévoyait d’augmenter la production cette année. Malgré cela, avec des ventes software également en baisse de 4%, il est temps pour la firme de Kyoto de préparer le futur de la Switch avec une nouvelle console et non une simple révision, notamment parce que Nintendo a abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre consécutif.

Les jeux les plus vendus de la Nintendo Switch

La Nintendo Switch a maintenant atteint 994 millions de jeux vendus depuis son lancement en 2017, ce qui est plus que toute autre console Nintendo (la DS est la plus proche avec 948,7 millions de jeux vendus).

Mario Kart 8 Deluxe – 52 millions

Animal Crossing : New Horizons – 41,59 millions

Super Smash Bros Ultimate – 30,44 millions

Legend of Zelda : Breath of the Wild – 29 millions

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier – 25,68 millions

Super Mario Odyssey – 25,12 millions

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet – 20,61 millions

Super Mario Party – 18,79 millions

Ring Fit Adventure – 15,22 millions

Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli – 15.07 millions