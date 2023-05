Nintendo Live 2023 : un événement pour les fans de tout âge et de toute expérience

Après avoir fait ses débuts au Japon en 2018, l'édition 2023 du Nintendo Live aura lieu pour la première fois aux États-Unis en septembre prochain.

Du 1er au 4 septembre prochain, le Nintendo Live 2023 se tiendra au Seattle Convention Center en même temps que la PAX West. En plus des sessions “hands-on” sur Nintendo Switch, des séances de photos avec des personnages costumés comme Mario et Luigi, des performances musicales sur scène, d’une boutique pop-up officielle avec des produits dérivés et de nombreuses activités familiales, le Nintendo Live 2023 accueillera également les tournois Mario Kart 8 Deluxe Championship 2023 et Splatoon 3 Championship 2023. Les qualifications en ligne pour ces tournois débuteront le 27 mai prochain, et les meilleurs joueurs obtiendront leur billet pour l’événement de la firme de Kyoto afin de se mesurer aux meilleurs joueurs de la planète.

#NintendoLive 2023 will be held Sept. 1-4 at the Seattle Convention Center! If you’re interested in attending, you can register from May 31 until June 22 for a chance to receive free tickets. Learn more: https://t.co/EgTSFoHJqY pic.twitter.com/zsDVJQxU9e — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 8, 2023

Doug Bowser, président de Nintendo of America, a déclaré :

Les fans de tous âges peuvent actuellement découvrir les jeux, les personnages et les mondes uniques de Nintendo sur Nintendo Switch, mais nous voulons accroître cela en proposant une nouvelle expérience. Avec le Nintendo Live 2023, nous donnons aux visiteurs l’occasion de célébrer le jeu vidéo avec leur famille, leurs amis et la communauté Nintendo dans l’esprit du divertissement et de la création de souvenirs impérissables.

Les instructions pour participer au Nintendo Live 2023

Visitez le site officiel du Nintendo Live et inscrivez-vous pour avoir la possibilité d’être sélectionné au hasard et recevoir des billets gratuits. La période d’inscription débutera le 31 mai prochain à 9h et restera ouverte jusqu’au 22 juin à 23h59

Les détenteurs d’un compte Nintendo éligible et âgés d’au moins 18 ans peuvent s’inscrire au tirage au sort

Pour les groupes de deux personnes ou plus, chaque participant possédant son propre compte Nintendo doit être lié au même groupe de comptes Nintendo gratuits. Cela permet de s’assurer que tous les membres d’un même groupe peuvent participer ensemble et le même jour

Si vous êtes sélectionné, vous ne participerez qu’à une seule journée de l’événement