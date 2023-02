Nintendo Direct : focus sur les jeux Switch du premier semestre

Le traditionnel Direct de Nintendo pour célébrer la nouvelle année est officiellement annoncé.

Dès 23h, un nouveau Nintendo Direct d’une quarantaine de minutes se focalisera sur les jeux Switch à venir pendant la première moitié de cette année. Comme à l’accoutumée, des surprises prévues pour 2023 voire au-delà sont susceptibles d’être au programme de la célèbre présentation numérique.

Tune in at 2 p.m. PST tomorrow, Feb. 8, for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mostly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2023. Watch it live here: https://t.co/8ce3reaEig pic.twitter.com/Pmf41dQWIw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 7, 2023

Si des titres comme Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, Pikmin 4, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe et Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon seront en principe de la partie, il se pourrait que Metroid Prime puisse finalement revenir non pas dans une collection “Trilogy”, mais via des épisodes séparés et remasterisés pour la Nintendo Switch. A noter que les portages (trop souvent teasés, mais jamais annoncés) de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD pourraient également être annoncés afin de compenser le retard des nouvelles aventures de Link.

Suivez le Nintendo Direct de février 2023 sur Begeek.fr

Nintendo débute la nouvelle année avec un Direct dédié à la Switch et ses prochaines nouveautés.