Nintendo 3DS : fin officielle du support technique pour cette console adorée

Nintendo n'a plus de pièces de rechange pour les réparations. Qu'adviendra-t-il maintenant de vos appareils défectueux ?

Tl;dr Nintendo a annoncé l’arrêt du support de réparation pour la console New 3DS.

La raison de l’arrêt est une pénurie de pièces de rechange.

Les consoles 2DS et 3DS XL sont également sur le déclin.

La communauté de l’auto-réparation offre des alternatives pour les réparations.

L’ère de la New 3DS touche à sa fin

Il est temps pour les détenteurs de la New Nintendo 3DS de prendre soin de leur console comme la prunelle de leurs yeux. Nintendo a récemment annoncé la fin du support de réparation pour cette console portable qui a fait ses débuts il y a près de 10 ans. La raison ? Une pénurie de pièces de rechange.

Arrêt du support : un signe inévitable

Cette annonce était en quelque sorte prévisible. En effet, la production de toutes les consoles portables restantes de Nintendo a cessé en 2020. Il n’y a donc plus de sens à produire des pièces de rechange pour une console qui n’est plus en vente. De plus, ces consoles portables sont désormais largement hors de la période de garantie.

Une pénurie touchant d’autres modèles

Mais la New 3DS n’est pas la seule console concernée par cette situation. La 2DS et la 3DS XL (ou LL au Japon) sont également dans la même impasse, avec l’arrêt du support de réparation prévu lorsque les pièces de rechange viennent à manquer. La 2DS XL/LL semble bénéficier d’un sursis, bien que les stocks de pièces de rechange ne soient pas illimités.

Des alternatives pour les réparations

Alors, que faire si votre New 3DS est endommagée ou dysfonctionne ? Il reste l’option de la réparation en autonomie. Des plateformes comme iFixit, un acteur majeur de la communauté de l’auto-réparation, proposent les outils et les pièces nécessaires pour réparer une New 3DS chez soi, accompagnés de guides détaillés. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le bricolage, ces ressources sont également accessibles aux ateliers de réparation professionnels.

En conclusion, prenez soin de votre console 3DS à partir de maintenant, car les options de réparation deviennent de plus en plus limitées.