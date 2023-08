New Arc Line : un CRPG steampunk fantastique

Fulqrum Publishing et Dreamate Games dévoilent New Arc Line.

New Arc Line se déroule dans un monde fantastique en pleine révolution technologique, à l’instar des États-Unis à l’aube du 20ème siècle. Il s’agit d’une période de bouleversements et d’un grand conflit entre les anciennes habitudes et les nouveaux concepts :

Votre voyage commence dans la splendide métropole de New Arc. Des millions d’immigrants, de mages et de technologues de différentes races arrivent ici par bateaux à vapeur et zeppelings à la recherche d’une vie meilleure. Cependant, sous cette façade dorée, les tensions sociales s’aggravent, la ségrégation, l’inégalité et la corruption sont omniprésentes. Une guerre civile se profile à l’horizon. Un seul immigrant ambitieux pourrait faire pencher la balance et décider du sort de ce monde. Serez-vous à la hauteur ? Dans ce monde, la technologie et la magie sont incompatibles. L’une obéit aux lois naturelles, l’autre les déchire. De nombreux chemins s’offrent à vous, mais aucun n’est facile.

Un trailer pour New Arc Line

Les combats dans New Arc Line sont tactiques et se déroulent au tour par tour. Les joueurs commandent leur personnage et le groupe qui les accompagne. Ils peuvent être bons ou mauvais dans un univers varié qui s’étend des forêts magiques aux ruelles miteuses et tout ce qui se trouve entre les deux. Les joueurs peuvent également inventer des gadgets mortels ou maîtriser les arts arcaniques, se battre, voler ou parler avec aisance pour parvenir au sommet, se faire des ennemis et des alliés, tomber amoureux, s’impliquer dans une conspiration massive et influencer le cours de l’histoire.

New Arc Line sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.