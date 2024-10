Netflix propose une grande nouveauté à des millions d’utilisateurs mobiles : sauvegarde et partage de scènes de films et séries

Netflix vient de réaliser une importante mise à jour pour des millions d'utilisateurs mobiles : sauvegardez et partagez vos scènes préférées de films et séries télévisées.

Tl;dr Netflix lance une nouvelle fonctionnalité appelée « Moments ».

« Moments » permet de sauvegarder et partager des scènes emblématiques.

Disponible sur iOS dès maintenant, Android suivra dans les prochaines semaines.

Netflix révolutionne le partage de séquences avec « Moments »

Netflix, la plateforme de streaming mondialement reconnue, vient de dévoiler une fonctionnalité inédite et excitante : « Moments ». Cette dernière transforme l’expérience mobile des utilisateurs en permettant de sauvegarder, de mettre en favoris et de partager les scènes les plus marquantes de leurs films et séries préférés. La mise en place de cette fonctionnalité a commencé aujourd’hui sur iOS et débarquera sur Android dans les prochaines semaines.

« Moments », une nouvelle façon de revivre ses scènes favorites

Conçue pour permettre aux membres de la plateforme de revivre les scènes inoubliables ou d’enregistrer de nouvelles favorites, « Moments » facilite plus que jamais la capture et le partage des scènes mémorables qui alimentent les discussions une fois le générique terminé. Qu’il s’agisse d’un retournement de situation stupéfiant dans un thriller tortueux ou d’un premier baiser passionné (clin d’œil aux fans de « Bridgerton »), Netflix assure que cette fonctionnalité permettra aux spectateurs de se connecter autour des histoires qu’ils aiment de manière innovante.

Enregistrer sa scène de film ou de série favorite est en réalité très simple. Il suffit de taper sur « Moments » en bas de votre écran et la scène sera automatiquement sauvegardée dans votre onglet « Mon Netflix ». Ainsi, que vous regardiez Colin et Penelope partager leur premier baiser émouvant dans l’épisode 2 de la saison 4 de « Bridgerton » ou que vous revisitiez cette scène de permutation des corps dans « It’s What’s Inside », vous pouvez l’enregistrer et la partager avec vos amis sans effort.

« Moments », une nouvelle étape dans la campagne globale de Netflix

Cet outil offre la possibilité de sauvegarder facilement des scènes mémorables et d’ouvrir de nouvelles voies pour se retrouver autour des meilleurs films et séries du service de streaming. Il fait également partie de la campagne de marque mondiale de Netflix, « It’s So Good », qui met en valeur certaines des scènes les plus emblématiques et appréciées des fans qui ont le plus marqué. Les utilisateurs d’iOS peuvent accéder à Netflix Moments à partir d’aujourd’hui, à condition d’avoir mis à jour vers la dernière version de l’application. Les utilisateurs d’Android pourront partager la même expérience dans les prochaines semaines, alors restez à l’écoute pour une date de lancement spécifique.