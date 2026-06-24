Netflix montre Alley Cats, l’animation adulte de Ricky Gervais

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de Alley Cats, série animée adulte signée Ricky Gervais. Humour sale, vraie tendresse, et un pari intéressant pour août.

En bref Netflix dévoile le trailer de Alley Cats

Humour adulte, chats errants, ton très britannique

Lancement prévu le 7 août

Il y a un vrai sujet derrière cette bande-annonce. Avec Alley Cats, Netflix ne sort pas juste une nouvelle comédie animée, il poursuit une ligne assez claire, celle d’une animation adulte rugueuse en surface, mais pas vide pour autant.

Netflix continue de miser sur l’animation adulte

Ce qu’on pouvait attendre d’un projet porté par Ricky Gervais, c’était surtout de la provocation. Il y en a, clairement. Mais la première vidéo laisse entrevoir autre chose, un équilibre que Netflix a déjà bien exploité avec BoJack Horseman, série capable de passer d’une vanne sale à une vraie mélancolie en quelques secondes.

La comparaison ne veut pas dire que Alley Cats jouera dans la même cour. Simplement, le terrain est là. Si le trailer ne ment pas, la plateforme veut encore une fois une série qui cogne, puis qui ralentit juste assez pour laisser passer un peu d’émotion.

Des chats errants, britanniques et franchement peu fréquentables

Dans le détail, Netflix présente la série comme l’histoire d’un groupe de chats britanniques sauvages, venus de milieux variés, qui cherchent de la compagnie tout en ressassant les petits faits de la vie quotidienne. Dit comme ça, on imagine presque une fable urbaine. Ce n’est pas vraiment le cas.

Le trailer met surtout en avant une bande de félins de rue au langage bien pendu, menée par un gros chat roux. L’image rappelle forcément Garfield ou Heathcliff, ces autres chats roux sarcastiques, sauf qu’ici le vernis familial saute tout de suite. Leur repaire sur un vieux canapé et leurs plans foireux dans la rue donnent à l’ensemble un côté crasseux assez assumé, et plutôt cohérent avec la signature de Gervais.

Sous les blagues trash, une vraie douceur

Le slogan donne le ton, « neuf vies, zéro scrupule ». Et la bande-annonce ne fait pas semblant, avec des blagues sexuelles, une vanne sur une mort liée à une masturbation, et même une histoire de rat qui part dans une direction disons, très peu recommandable.

Mais le plus intéressant n’est pas là. À un moment, un jeune chaton noir lâche qu’il aurait préféré ne jamais être né. Le personnage de Ricky Gervais lui répond aussitôt en lui expliquant à quel point être un chat, c’est formidable. Résultat ? Une petite bascule. La série semble chercher autre chose que le simple choc comique.

Format court, casting large, arrivée début août

Alley Cats arrivera le 7 août sur Netflix, avec un format très court, six épisodes de 15 minutes. Pas de gras, donc. Ce genre de durée peut très bien servir un humour sec, presque en rafales.

Côté voix, Ricky Gervais sera accompagné notamment de Diane Morgan, Kerry Godliman, Tom Basden, David Earl, Andrew Brooke, Jo Hartley, Natalie Cassidy et Tony Way. Ce qui compte maintenant, ce n’est pas seulement la vulgarité affichée. C’est de voir si cette série peut tenir sur la durée ce que son trailer promet en quelques images, un chaos assez sale, mais pas idiot.