Netflix mise sur The Everlasting, un pari fantasy déjà scruté

En bref Netflix adapte The Everlasting

Daphne Ferraro écrit la série

Pas de date ni de casting

Netflix continue de remplir son réservoir fantasy, et ce nouveau choix n’a rien d’anodin. La plateforme a récupéré les droits de The Everlasting, roman de voyage dans le temps signé Alix E. Harrow, avec l’idée d’en faire une série TV. Pour un service qui cherche sans arrêt le prochain univers capable de retenir ses abonnés, le mouvement est tout sauf discret.

Un roman déjà convoité par Netflix

D’après Variety, Netflix a remporté les droits dans un contexte concurrentiel. Ce détail compte, parce qu’il dit une chose simple, la plateforme ne s’est pas contentée de passer prendre un livre sur une étagère, elle a vraiment voulu ce projet.

Côté création, Daphne Ferraro, connue pour Maxton Hall, écrira la série. Alix E. Harrow fait aussi partie de l’équipe de production, avec d’autres producteurs mentionnés dans l’annonce. Pour le reste, c’est encore très tôt. Pas de calendrier de tournage, pas de fenêtre de sortie, pas même d’indication sur la forme exacte du projet.

Une boucle temporelle pensée pour la série

Le cœur de The Everlasting, c’est l’écart entre la légende et la vérité. Una Everlasting, héroïne célébrée pendant des siècles, a vu son histoire réelle se perdre derrière les chansons, les livres pour enfants et la propagande. Bien plus tard, Owen Mallory, soldat raté et chercheur en difficulté, se passionne pour son destin, jusqu’à se retrouver happé dans le passé.

Et là, le livre bascule. Les deux personnages se retrouvent liés dans le temps, forcés de rejouer la même histoire encore et encore, avec toujours la même fin. Leur seule issue consiste à réécrire non seulement la légende d’Una, mais l’Histoire elle-même. Sur le papier, c’est vaste, très romanesque, et clairement plus respirable en série qu’en film.

Le point n’est pas anecdotique. Le roman fait 400 pages. En long métrage, il aurait fallu compresser, couper, simplifier. En format série, l’équipe aura plus d’espace pour les dynamiques entre personnages, ce qui semble être le vrai moteur du récit.

Pourquoi ce projet compte déjà dans la stratégie fantasy

Si Netflix a insisté, ce n’est pas seulement pour son pitch. Publié l’automne dernier, The Everlasting a vite pris de la place chez les lecteurs. Le livre a remporté le Locus Award 2026 du meilleur roman de fantasy et a aussi été finaliste du Hugo Award 2026 du meilleur roman.

Ce genre de pedigree ne garantit rien à l’écran, on l’a déjà vu, mais il donne une base solide. Surtout pour une plateforme qui a déjà trouvé un public avec plusieurs séries fantasy, comme Kaos, Warrior Nun ou Interview with the Vampire. Netflix cherche des mondes forts, pas seulement des titres à empiler.

Minisérie probable, et peut-être plus si l’essai est transformé

Parce que The Everlasting est un roman indépendant, l’hypothèse la plus logique, pour l’instant, reste celle d’une minisérie. Ce serait le format le plus propre pour adapter un récit fermé sans l’étirer artificiellement.

Mais le vrai sujet dépasse ce seul livre. Si la série fonctionne, Netflix pourrait revenir vers d’autres romans de Alix E. Harrow, comme Starling House, The Once and Future Witches ou The Ten Thousand Doors of January. Avant ça, il y a un nerf de la guerre, le casting. L’histoire repose sur le lien entre Una Everlasting et Owen Mallory. Sans alchimie entre les deux, le grand récit temporel risque de rester théorique. Avec les bons visages, en revanche, Netflix tient peut-être une franchise d’autrice, ce qui devient rare et précieux dans le streaming.