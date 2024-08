Netflix donne le feu vert à un dessin animé Ghostbusters

La franchise Ghostbusters va avoir le droit à une adaptation en série animée sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Une série d’animation Ghostbusters est officiellement commandée par Netflix.

Jason Reitman et Gil Kenan sont les producteurs exécutifs du projet.

Le showrunner et producteur exécutif est Elliott Kalan.

La série animée Ghostbusters sera en 3D et aura le même ton que les dernières sorties de la franchise.

Ghostbusters en série animée

Après plus de deux ans d’attente, la série animée Ghostbusters de Netflix a enfin été approuvée. Ce projet tant attendu, annoncé pour la première fois en juin 2022, est supervisé par les producteurs exécutifs Jason Reitman et Gil Kenan, respectivement réalisateurs de Ghostbusters: Afterlife et Ghostbusters: Frozen Empire. Cette série marquera la troisième entrée animée dans la franchise Ghostbusters, après The Real Ghostbusters en 1986 et Extreme Ghostbusters en 1997.

Netflix Greenlights 'Ghostbusters' Animated Series, Taps Elliott Kalan as Showrunner (EXCLUSIVE) https://t.co/3sQBzQvEJL — Variety (@Variety) August 12, 2024

Qui sera le nouveau showrunner ?

Selon un récent rapport de Variety, Elliott Kalan, connu pour son travail sur The Daily Show with Jon Stewart et Mystery Science Theater 3000, a rejoint le projet en tant que nouveau showrunner et producteur exécutif. Jason Reitman et Gil Kenan restent impliqués dans le projet, conformément à l’annonce originale de 2022.

Qu’est-ce que la série nous réserve ?

Les détails de l’intrigue restent encore flous. Cependant, il est rapporté que la série sera une émission animée en 3D et s’inscrira dans la même veine que les entrées les plus récentes de la franchise. Au fil des ans, la franchise Ghostbusters a fait plusieurs tentatives pour introduire de nouvelles équipes, avec un succès variable. Il sera intéressant de voir quelle équipe la nouvelle série animée Ghostbusters de Netflix choisira de suivre.