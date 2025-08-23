Netflix dévoile des infos clés sur la saison 2 de « Espion à l’ancienne », intrigue et date à l’appui

Netflix a dévoilé de nouvelles informations sur la saison 2 de "Espion à l'ancienne", révélant des éléments clés de l’intrigue ainsi que la date à laquelle les abonnés pourront découvrir la suite tant attendue de la série.

Retour attendu pour une comédie à succès

Après avoir séduit critiques et public – difficile d’ignorer ce score de 96% sur Rotten Tomatoes – la série « Espion à l’ancienne » s’apprête à revenir sur Netflix avec une deuxième saison très attendue. L’annonce officielle est désormais tombée : rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 pour découvrir la suite des aventures de l’inimitable Charles Nieuwendyk, incarné par le toujours surprenant Ted Danson. Un choix qui n’étonne personne tant la première salve d’épisodes avait su s’imposer dans le top 10 de la plateforme pendant plusieurs semaines.

Nouvelle mission, nouveaux visages

Oubliez la maison de retraite : cette fois, l’ex-flic reprend du service sous couverture à la prestigieuse Wheeler College. Sa mission ? Démasquer celui ou celle qui fait chanter le président de l’université, incarné par Max Greenfield. Pour y parvenir, Charles doit se fondre dans le décor en tant que professeur. Mais la liste des suspects n’a rien d’évident… et tout se complique lorsqu’une mystérieuse donatrice milliardaire, un groupe d’enseignants hauts en couleur et une enseignante de musique libre d’esprit entrent en scène.

Voici quelques-uns des nouveaux venus que comptera le casting :

Gary Cole, dans le rôle du riche entrepreneur Brad Vinick ;

Michaela Conlin, professeure d’économie ;

Sam Huntington, journaliste enseignant ;

Jason Mantzoukas, écrivain en herbe un brin fantasque.

Sous le vernis comique, des enjeux plus intimes

Ce second chapitre ne se contente pas d’intrigues policières. Les scénaristes creusent davantage les relations personnelles : l’attirance inattendue de Charles pour Mona (Mary Steenburgen) pourrait-elle bouleverser son équilibre déjà fragile ? À ses côtés, sa fille Emily (Mary Elizabeth Ellis) et l’enquêtrice Julie (Lilah Richcreek Estrada) verront elles aussi leurs trajectoires bousculées par de nouveaux choix. Quelques figures emblématiques font leur retour – citons notamment Stephanie Beatriz et Stephen McKinley Henderson, toujours fidèles au poste.

Avec huit épisodes prévus dès la mise en ligne, il faudra patienter jusqu’à l’automne prochain pour lever le voile sur cette nouvelle enquête universitaire pleine de promesses. En attendant, pourquoi ne pas explorer les autres comédies incontournables disponibles sur Netflix ? Le service propose pléthore d’histoires captivantes pour tenir jusqu’au grand jour.