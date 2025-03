Netflix a revisité une sitcom des années 1980 avec l’IA

Le résultat est un véritable cauchemar qui va vous glacer le sang.

Tl;dr Netflix critiqué pour l’usage d’IA pour améliorer la qualité d’image de la série A Different World.

Des visages déformés et des textes incohérents ont été observés suite à cette tentative de remasterisation.

Des accusations d’utilisation d’IA ont également été portées contre Marvel pour la création de ses affiches.

Des critiques envers l’usage d’IA par Netflix

Netflix fait face à des critiques virulentes en raison de son utilisation prétendue de l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité d’image de la célèbre série des années 80, A Different World. La série, qui est un spinoff de The Cosby Show, a été ajoutée au catalogue Netflix en février, et c’est à ce moment-là que des abonnés particulièrement attentifs ont commencé à remarquer une étrange amélioration de l’image.

Des résultats de remasterisation effrayants

A Different World, à l’origine tournée en 480p ou 360p, ne possède pas la qualité haute définition à laquelle les spectateurs d’aujourd’hui sont habitués. La tentative de remasterisation de la série en 4K à l’aide de l’IA a produit des résultats terrifiants, avec des visages déformés, des textes incohérents et des arrière-plans mal assemblés.

Les conséquences de l’intelligence artificielle

Scott Hanselman, développeur de renom, a documenté les améliorations apportées par Netflix à A Different World grâce à l’IA dans une vidéo sur TikTok. Il a montré des exemples de la série sur VHS, qui, à l’époque, était tout à fait acceptable sur un téléviseur CRT. Les exemples d’absurdités liées à l’IA comprennent des affiches en arrière-plan apparemment améliorées par l’IA, et des textes en arrière-plan de scènes devenus illisibles et transformés en pixels.

L’IA dans le domaine créatif

A Different World n’est pas le premier contenu à intégrer l’IA dans le processus créatif. Par exemple, Call of Duty a récemment confirmé qu’il utilisait l’IA générative pour créer des objets en jeu, Elon Musk utilise l’IA pour son chatbot Grok, et même Marvel Studios a été accusé d’utiliser l’IA pour ses bandes-annonces et affiches.

Des accusations d’utilisation d’IA chez Marvel

Il y a eu des accusations selon lesquelles la première affiche de Thunderbolts aurait mal compté les doigts du personnage « Bob » de Lewis Pullman. En réponse aux accusations d’utilisation d’IA pour l’affiche de The Fantastic Four: First Steps, un porte-parole de Marvel a déclaré : « L’IA n’a pas été utilisée dans la création de ces affiches ». Cependant, certaines incohérences ont été remarquées par les fans comme des preuves possibles de l’utilisation de l’IA.