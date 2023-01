NCIS : Los Angeles prendra fin au printemps prochain

La série criminelle NCIS : Los Angeles va s'arrêter après 322 épisodes.

La quatorzième saison de NCIS : Los Angeles sera officiellement la dernière. Le grand final sera diffusé le 14 mai prochain sur la chaîne CBS ainsi qu’en streaming et en direct à la demande sur Paramount+. Créée par Shane Brennan et mettant en vedette les acteurs LL Cool J et Chris O’Donnell, NCIS : Los Angeles est une série télévisée dramatique sur le monde aux enjeux élevés d’une division du NCIS (Naval Criminal Investigative Service, service d’enquêtes criminelles de la marine des États-Unis) chargée d’appréhender des criminels dangereux et insaisissables qui représentent une menace pour la sécurité de la nation.

Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, a déclaré :

Pendant quatorze saisons, NCIS : Los Angeles a été un pilier de notre programmation avec des personnages que nous avons eu plaisir à regarder. Dès le premier jour, les acteurs, les producteurs et l’équipe technique ont été des partenaires formidables, et leur travail d’équipe, leur talent et leur esprit se sont manifestés de manière éclatante à l’écran. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration et du parcours remarquable de ces membres précieux de la famille CBS, et nous avons l’intention de leur faire les adieux qu’ils méritent, ainsi qu’à leurs fans.

La fin de NCIS : Los Angeles pour CBS

Contrairement à la série mère NCIS, qui est restée dans son créneau horaire d’origine du mardi pendant près de deux décennies jusqu’à ce qu’elle soit récemment déplacée vers le lundi, NCIS : Los Angeles a été un acteur incontournable de la grille des programmes pour CBS, déménageant sept fois en 14 saisons. La série a attiré en moyenne 6,06 millions de téléspectateurs et est le meilleur programme écrit dans son créneau du dimanche à 22 heures. Depuis le début de la saison, les nouveaux épisodes ont recueilli plus de 591 millions d’impressions potentielles sur les réseaux sociaux et les américains ont regardé plus de 4,2 milliards de minutes (jusqu’au 15 janvier dernier).

Le producteur exécutif et showrunner de NCIS : Los Angeles, R. Scott Gemmill, a ajouté :

Je tiens à remercier la chaîne et le studio pour leur partenariat et leur soutien au fil des ans ; Shane Brennan pour nous avoir donné un terrain de jeu aussi formidable ; et mes partenaires John P. Kousakis, Frank Military, Kyle Harimoto et Andrew Bartels pour leurs efforts inlassables et leur collaboration épisode après épisode. Notre équipe est devenue une véritable famille, et leur travail acharné et leur dévouement ont été essentiels à notre succès, année après année. Ma plus profonde gratitude va aux membres du casting, qui ont donné vie à nos personnages grâce à leurs performances passionnées – merci pour votre talent, votre professionnalisme et votre enthousiasme permanent. Et à nos fidèles téléspectateurs qui ont aimé nos personnages et suivi leurs périples, merci. Nous avons hâte d’offrir une fin à la série qui soit à la fois satisfaisante et qui rende justice à ces personnages bien-aimés.