NBC annonce une troisième saison pour Night Court

La série télévisée Night Court de NBC se concentre sur les affaires judiciaires hilarantes et souvent absurdes traitées par le juge Harry Stone et son équipe nocturne dans un tribunal de New York, offrant un mélange unique de comédie et de justice.

Tl;dr La saison 3 de Night Court est confirmée sur NBC.

Night Court changera de casting pour sa troisième saison.

La saison 3 commencera par un cliffhanger.

La diffusion de la troisième saison est prévue pour le 19 novembre 2024.

Le retour de Night Court pour une troisième saison

La sitcom populaire des années 1980, Night Court, opère son grand retour pour une troisième saison, confirmée par NBC. Depuis sa première diffusion en janvier 2023, la série avec Melissa Rauch et le revenant John Larroquette en rôles principaux, a su conquérir un public fidèle.

Un changement de casting et un cliffhanger

Le showrunner Dan Rubin annonce cependant un changement de casting pour cette troisième saison. De plus, un cliffhanger devrait être résolu dès le premier épisode.

India de Beaufort, qui incarne l’assistante du procureur Olivia Moore, a en effet annoncé sur Instagram qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 3. Ce changement soudain n’est pas le premier au sein du casting principal de Night Court. L’acteur Talwalkar, célèbre pour son rôle de Tobin Batra dans Zoey’s Extraordinary Playlist, avait déjà quitté la sitcom avant le début de la saison 2, suite à un changement de direction créative.

La saison 3 arrive vers la fin de l’année

NBC a révélé son programme télévisé d’automne, avec la première de la saison 3 de Night Court prévue pour le 19 novembre 2024. La sitcom sera précédée par St. Denis Medical, une nouvelle comédie médicale avec Wendi McLendon-Covey et le vétéran de la sitcom David Alan Grier.