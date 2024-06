Navee lance ses trottinettes électriques S40 et S60 à l’inspiration Cybertruck

Navee annonce le lancement officiel de ses deux nouveaux modèles : les trottinettes électriques S40 et S60, qui ont récemment été récompensées par les prestigieux Red Dot 2024 et iF Design Awards.

Les Navee S40 et S60 arborent un design ultramoderne et inspiré du Cybertruck de Tesla, avec des lignes robustes et une impression de mouvement rapide grâce à leur extérieur taillé en diamant. Ce style audacieux reflète l’engagement de NAVEE à combiner une esthétique de haut niveau avec une fonctionnalité pratique. Équipées du système de suspension double ShockMaster, à la pointe de l’industrie, les NAVEE S40 et S60 offrent une qualité de conduite inégalée sur le marché des scooters électriques. Ce système réduit les chocs 35 % par rapport aux ressorts traditionnels, garantissant une conduite en douceur à travers des paysages urbains variés.

La Navee S60 est propulsée par un moteur de 1000W sur une plateforme haute tension de 48V. Il offre également une autonomie maximale de 60 km et à un système intelligent de gestion de la batterie (BMS) qui optimise les performances. Elles sont dotées d’un triple système de freinage avancé, garantissant une sécurité totale grâce à l’E-ABS arrière et aux freins à tambour avant et arrière. Les deux modèles sont équipés de pneus sans chambre à air de 10 pouces qui offrent une absorption des chocs supérieure et une résistance aux crevaisons de premier ordre, ce qui améliore considérablement la durabilité et la fiabilité globales de la conduite.

Les S40 et S60 sont intégrés au réseau Find My d’Apple, ce qui permet aux utilisateurs de suivre leur trottinette sans effort. Le design innovant de l’écran suspendu sur le tableau de bord offre un accès facile aux informations essentielles telles que l’état du véhicule et la durée de vie de la batterie, garantissant ainsi que les conducteurs sont toujours informés.

La S60 est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin de hautes performances et d’une grande autonomie, idéale pour les terrains difficiles et les trajets plus longs. La S40, avec un moteur de 700W et une batterie de 36V 7.65Ah, est parfaite pour les déplacements urbains quotidiens, offrant des performances robustes et une autonomie allant jusqu’à 40km.

Les trottinettes électriques Navee S40 et S60 sont disponibles en France au prix de vente conseillé de 599 et 699 euros, respectivement, dans les magasins en ligne Fnac & Boulanger et chez Cdiscount. Le test arrivera bientôt sur le site !