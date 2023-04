National Treasure : Edge of History, le spin-off de Benjamin Gates est annulé

La série télévisée National Treasure : Edge of History n'est pas reconduite par Disney pour une nouvelle saison.

Produite par Disney Branded Television et ABC Signature, National Treasure : Edge of History raconte l’histoire de Jess Valenzuela (Lisette Olivera), une étudiante brillante et pleine de ressources, qui se lance dans l’aventure de sa vie pour découvrir la vérité sur le passé mystérieux de sa famille et sauver un trésor panaméricain perdu. Elle est d’ailleurs amenée à rencontrer Billie Pearce (Catherine Zeta-Jones ), une antiquaire sans scrupule qui est également à la recherche du butin.

Un trailer pour National Treasure : Edge of History

Outre Lisette Olivera et Catherine Zeta-Jones, la série met également en vedette Zuri Reed dans le rôle de Tasha, l’amie de Jess qui participe à la chasse au trésor mais qui est forcée de réévaluer ses croyances pour aider sa meilleure amie ; Antonio Cipriano dans le rôle d’Oren, un gaffeur adorable mais égocentrique qui possède une connaissance encyclopédique des théories du complot et qui tente de reconquérir l’affection de Tasha ; Jordan Rodrigues dans le rôle d’Ethan, le meilleur ami d’enfance de Jess qui l’aime depuis le jour où ils se sont rencontrés ; Jake Austin Walker dans le rôle de Liam, un musicien en difficulté digne d’être pâmé, avec une puce permanente sur l’épaule, qui vient d’une longue lignée de chasseurs de trésors et Lyndon Smith dans le rôle de l’agent Ross du FBI, un enquêteur obstiné qui commence à réaliser qu’il y a une plus grande conspiration à portée de main.

National Treasure : Edge of History est réalisée par Jon Turteltaub ainsi que scénarisée par le duo Marianne Wibberley et Cormac Wibberley.