Napoléon : un biopic explosif pour “le petit Caporal”

Sony Pictures Entertainment et Apple Original Films dévoilent les premières images du Napoléon de Ridley Scott.

Réalisé par Ridley Scott à partir d’un scénario de David Scarpa, Napoléon propose une vision originale et personnelle des origines du militaire français et de son ascension rapide et impitoyable au rang d’empereur, vue à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et son seul véritable amour, Joséphine de Beauharnais. Le film retrace les célèbres batailles de Napoléon, son ambition implacable et son esprit de stratège prodigieux en tant que leader et visionnaire de guerre.

Un trailer pour Napoléon

Apple Original Films s’est associé à Sony Pictures Entertainment pour proposer Napoléon au cinéma le 22 novembre prochain. Après la sortie dans les salles obscures, le film sera diffusé dans le monde entier sur la plateforme de streaming Apple TV+. Le casting est composé de Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Mark Bonnar, Rupert Everett, Jodie Comer, Edouard Philipponnat, Matthew Needham et Youssef Kerkour.

Les producteurs de Napoléon sont Kevin J. Walsh, Mark Huffman, Joaquin Phoenix et Ridley Scott, tandis que les producteurs exécutifs sont Raymond Kirk, Aidan Elliott et Michael Pruss.