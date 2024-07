My Lady Jane réussit là où de nombreuses séries échouent en matière de romance

Une relecture fantastique et comique de l'histoire de Lady Jane Grey, reine d'Angleterre, avec une touche de romance.

Tl;dr My Lady Jane, une réussite en matière de romance dans les séries TV.

La relation entre Jane et Guilford, un exemple de l’ennemi à l’amant.

Leur romance réussit là où d’autres séries échouent.

My Lady Jane offre une réécriture captivante de l’histoire britannique.

Une romance réussie dans My Lady Jane

La nouvelle série d’Amazon Prime Video, My Lady Jane, a su captiver les spectateurs grâce à la parfaite exécution d’une formule de romance que beaucoup d’autres séries télévisées échouent à représenter correctement. Avec un mélange de fantastique, une réécriture habile de l’histoire britannique, une dose de comédie bien calibrée et un récit captivant, My Lady Jane a dépassé toutes les attentes en tant que série de fiction historique.

La relation entre Jane et Guildford : de l’ennemi à l’amant

Emily Bader incarne Lady Jane Grey, une protagoniste forte avec des valeurs profondément ancrées. Malgré son opposition farouche au mariage, elle n’échappe pas au destin que sa mère a tracé pour elle : épouser le jeune Guildford Dudley. Ce début tumultueux finit par évoluer en une romance épique, transformant deux ennemis en amants.

Une romance qui réussit là où beaucoup d’autres séries échouent

La série parvient à rendre cette romance crédible et captivante en présentant une évolution progressive de la relation entre Jane et Guildford, passant de la haine à l’amour. Leur alchimie éclatante et la connexion profonde qu’ils développent en apprenant à se connaître font de leur relation un exemple parfait de la transformation de l’ennemi à l’amant.

My Lady Jane : une réécriture captivante de l’histoire britannique

Au-delà de la romance, My Lady Jane se distingue également par sa réécriture unique d’une période historique britannique fascinante. La série offre une version alternative de l’histoire de Lady Jane Grey, apportant une nouvelle perspective sur cette ère historique.