My Lady Jane n’est pas renouvelée par Amazon Prime Video

La série télévisée My Lady Jane ne reviendra pas sur Amazon Prime Video avec une deuxième saison.

Malgré une faible audience, My Lady Jane a reçu des critiques positives.

Les plans pour une deuxième saison ont été annulés.

My Lady Jane pouvait rivaliser avec le succès de Bridgerton sur Netflix.

Une série annulée malgré les critiques positives

En dépit d’un accueil critique fort favorable, la plateforme de streaming Amazon Prime Video a décidé d’annuler la série historique My Lady Jane. Basée sur le roman du même nom de Jodi Meadows, Brodi Ashton et Cynthia Hand, My Lady Jane a été lancée le 27 juin dernier et a depuis été saluée par la critique. Avec un score impressionnant de 94% sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, la série se base sur une version fictive de la figure historique britannique, Lady Jane Grey, connue dans les livres d’histoire comme la « Reine des neuf jours ».

'My Lady Jane' Canceled After One Season at Amazon https://t.co/4V2DotdDRq — Variety (@Variety) August 16, 2024

Des espoirs déçus pour une deuxième saison

Deadline a récemment révélé que les plans pour une deuxième saison de My Lady Jane ont été officiellement annulés par Prime Video, malgré l’enthousiasme critique pour la première saison. Malgré les éloges pour sa réinterprétation spirituelle et fantastique de l’histoire des Tudor, la série n’a pas réussi à attirer un public suffisamment large. N’apparaissant jamais dans le Top 10 hebdomadaire des audiences de streaming de Nielsen, les chiffres décevants de la série contrastent fortement avec le buzz positif qui l’a entourée lors de sa sortie.

Une fin abrupte malgré un potentiel prometteur

Le public télévisuel est de plus en plus habitué à voir ses émissions préférées annulées avant qu’elles n’arrivent à une conclusion appropriée. Bien que le final de la première saison de My Lady Jane ait révélé que l’héroïne éponyme a échappé à son exécution, le narrateur spirituel de la série a audacieusement déclaré que « notre histoire n’est pas encore terminée. » Malheureusement, la série n’a pas réussi à attirer une audience suffisamment large pour justifier un renouvellement officiel de la série.