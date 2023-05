Mortal Kombat 1 va rebooter la franchise le 19 septembre prochain. On prend les mêmes, on modifie des choses ici ou là et on recommence ?

Le prochain jeu Mortal Kombat ne devrait pas être ce à quoi vous pourriez vous attendre. NetherRealm et WB Games ont dévoilé Mortal Kombat 1, un “reboot” de la série qui promet de nouvelles mécaniques de combat de modes de jeux. Bien que la majorité des détails soient encore gardés sous silence, vous pourrez retrouver nombre de personnages bien connus ainsi que plusieurs “Kameo Fighters” pour vous aider dans vos combats. Et bien évidemment, le côté gore reste intact, comme le montre clairement le trailer ci-dessous, avec moult fatalities.

Mortal Kombat 1 va rebooter la franchise le 19 septembre prochain

Mortal Kombat 1 arrive le 19 septembre prochain sur PC (via Epic Games Store et Steam), PS5, Switch et Xbox Series X|S. Les joueurs qui précommandent le jeu auront accès à une phase de bêta en août. Une édition Premium à 110 $ offrira un accès anticipé au jeu (dès le 14 septembre), un skin Johnny Cage, réalisé pour ressembler à l’acteur Jean-Claude Van Damme et un accès anticipé aux personnages jouables et aux Kameo Fighters lorsqu’ils seront introduits, ultérieurement au lancement. Si vous êtes vraiment fan de la licence, vous pourrez craquer pour l’Édition Kollector physique à 250 $, avec sa figurine de 42 cm Liu Kang ainsi qu’un skin correspondant, diverses impressions sur le jeu et un étui spécial.

On prend les mêmes, on modifie des choses ici ou là et on recommence ?

Ce reboot est en parfaite adéquation avec la fin de Mortal Kombat 11 et son add-on Aftermath. Ceci étant dit, il se positionne aussi clairement comme une opportunité de repenser le gameplay et l’histoire. On s’attachera finalement à déterminer ce qui change. Et si c’est une bonne chose. Et une telle annonce n’a rien de très surprenant quand on voit que la concurrence secoue aussi les choses : Capcom mise aussi sur un certain nouveau avec de l'”ancien” avec son mode World Tour dans Street Fighter 6.