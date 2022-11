Mopar dévoile son concept Jeep CJ Surge électrique

Mopar dévoile un concept électrique restomod, la Jeep CJ Surge, une bien belle bête, avec batterie apparente.

Le salon Specialty Equipment Market Association (SEMA) a ouvert ses portes depuis peu à Las Vegas. Les annonces sont nombreuses. Mopar, branche distribuant les pièces détachées du groupe Stellantis, a dévoile un trio de concepts pour le moins intriguant, menés par une Jeep CJ électrique. Et plus intéressant encore, la technologie de batterie électrique de ce véhicule pourrait laisser présager un retour des restmod de muscle cars américaines.

Mopar dévoile un concept électrique restomod, la Jeep CJ Surge

“Le concept Jeep CJ Surge explore un système de propulsion zéro émission et s’inscrit dans la mission de la marque Jeep de devenir le leader du SUV électrique dans le monde”, déclarait Mark Bosanac, vice-président Mopar Amérique du Nord, dans un communiqué. “Séparément, nos concepts Ram 1500 Backcountry X et TRX Gold Shot montrent tout un tas d’accessoires Mopar innovants pour nos camions souvent récompensés.”

Le CJ Surge est ce que l’on appelle un restomod (contraction de “restauration” et “modification”) : il reprend un vieux modèle de CJ7 (pour la partie restauration) et remplace le moteur à combustion interne pour un système à propulsion électrique (pour la partie modification). Les restomods ne sont pas à proprement parler des électrifications, mais avec les constructeurs automobiles qui passent de plus en plus aux batteries électriques, la demande de la communauté des véhicules classiques pour de telles capacités n’a cessé de croître ces dernières années. En réponse, Ford a commencé à travailler sur un prototype de système restomod BEV baptisé Eluminator. Le Surge est la première étape de Mopar dans cette même direction.

Une bien belle bête, avec batterie apparente

Ainsi, au lieu du V-6 ou V-8 que l’on trouvait dans la CJ7 originale, Mopar a intégré un “module électrique 400 V, 200 kW” qui offre quatre roues motrices. Ce générateur est alimenté par une batterie Li-ion 24 modules qui repose dans “une coque personnalisée montée à l’arrière de la cabine passager”, c’est l’imposante boîte argent dans l’espace coffre dans la photo ci-dessous. Et plutôt que d’opter pour une transmission manuelle traditionnelle, la Surge remplace le levier de vitesse par une console centrale Wrangler JK et un levier rotatif.

Les performances n’ont pas été communiquées. Nul ne sait non plus quand ce véhicule arrivera sur le marché, s’il y arrive un jour.