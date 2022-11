Monster Hunter : TiMi Studios de Tencent est en charge d’un jeu mobile

TiMi Studios et Capcom s'associent pour porter la licence Monster Hunter sur les smartphones.

A l’origine des versions mobiles de Call of Duty (FPS multijoueur), Age of Empires (RTS) et Pokémon Unite (MOBA) pour les éditeurs Activision, Microsoft et The Pokémon Company, TiMi Studios se voit désormais impliqué dans le développement d’un jeu mobile basé dans l’univers de Monster Hunter pour Capcom. A noter que ce n’est pas la première fois que Monster Hunter s’essaye au mobile puisqu’un certain Monster Hunter Explore/Monster Hunter Smart devait attirer les fans de la première heure avec une expérience similaire aux opus sur consoles, mais le succès n’a jamais été au rendez-vous, malgré son modèle économique free-to-play. La fermeture des serveurs a été actée il y a deux ans.

Monster Hunter Mobile, la prochaine poule aux oeufs d’or de Capcom

Un porte-parole de Capcom a déclaré :

Le jeu mobile en cours de développement reproduira les techniques de chasse qui définissent la série des Monster Hunter et offrira aux joueurs une nouvelle expérience unique sur appareils mobiles. Ce premier partenariat entre TiMi Studios et Capcom combinera l’expérience et les forces des deux sociétés, ce qui permettra à la licence Monster Hunter de s’étendre à d’autres plateformes. Les joueurs du monde entier, anciens comme nouveaux, pourront ainsi être libres de chasser comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent.

Avec respectivement 18,5 millions et 11,2 millions de copies écoulées dans le monde, Monster Hunter World et Monster Hunter Rise sont devenus les plus gros succès de l’histoire de Capcom et de la licence Monster Hunter qui cumule 86 millions de jeux distribués dans le monde depuis ses débuts.