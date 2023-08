Monarch : Legacy of Monsters, la première série télévisée du MonsterVerse

Legendary Pictures, Legendary Television, Safehouse Pictures, Apple Studios et Toho dévoilent Monarch : Legacy of Monsters.

Créée par Chris Black (Severance, Star Trek : Enterprise, Outcast), codéveloppée par Chris Black et Matt Fraction (Hawkeye) et réalisée par Matt Shakman (The Boys, WandaVision, Fantastic Four), pour la plateforme de streaming Apple TV+, la première série télévisée du MonsterVerse se focalise sur la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé la ville San Francisco ainsi que la surprenante découverte que les monstres sont réels.

Kurt Russell et Wyatt Russell seront dans Monarch : Legacy of Monsters

Monarch : Legacy of Monsters suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le terrier de l’officier de l’armée Lee Shaw (interprété par Kurt Russell et Wyatt Russell), dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, où Monarch est menacé par ce que découvre Shaw. Composée de dix épisodes, cette saga dramatique, qui s’étend sur trois générations, révèle des secrets enfouis et la façon dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

Introducing Lee Shaw. Now and then. pic.twitter.com/NCFkkRuVqG — Apple TV (@AppleTV) August 17, 2023

Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lasowski figurent également au casting. Produite par Legendary Television, la série télévisée Monarch : Legacy of Monsters est supervisée par Chris Black, Matt Fraction et Matt Shakman, aux côtés de Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures, Andy Goddard, Brad Van Arragon et Andrew Colville. Hiro Matsuoka et Takemasa Arita assurent la production exécutive pour le compte de Toho, propriétaire du personnage de Godzilla. Les droits de Monarch : Legacy of Monsters ont été cédés à Legendary par Toho dans le cadre de sa relation de longue date avec la franchise cinématographique.

Le MonsterVerse, la machine à cash de Legendary

Le MonsterVerse de Legendary est un univers de divertissement qui rassemble les forces de la nature les plus titanesques de la culture populaire. Le plus grand combat de l’humanité pour sa survie se déroule face à une nouvelle réalité catastrophique : les monstres de nos mythes et de nos légendes sont réels. Commencé en 2014 avec Godzilla et poursuivi avec Kong : Skull Island en 2017, Godzilla : King of the Monsters en 2019 et Godzilla vs Kong en 2021, le MonsterVerse a accumulé près de deux milliards de dollars au box-office mondial et ne cesse de s’étendre, avec la série télévisée Monarch : Legacy of Monsters et Godzilla x Kong : The New Empire en 2024.