Millie Bobby Brown est l’héroïne du film de fantasy Damsel pour Netflix

Damsel s'offre la comédienne britannique Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven dans Stranger Things ou encore Enola Holmes dans le long-métrage éponyme.

Réalisé par Juan Carlos Fresnadillo et écrit par Dan Mazeau, le film Damsel raconte l’histoire d’une demoiselle dévouée qui accepte d’épouser un beau prince, avant de découvrir que la famille royale l’a recrutée comme sacrifice pour rembourser une ancienne dette. Elle se retrouve alors jetée dans une grotte en compagnie d’un dragon cracheur de feu et doit faire appel à son intelligence et à sa volonté pour survivre.

Un trailer pour Damsel

Damsel sera exclusivement diffusé début 2024 sur la plateforme de streaming Netflix. Le casting est composé de Millie Bobby Brown (la princesse Elodie), Angela Bassett (Lady Bayford, la belle-mère d’Elodie), Robin Wright (la reine Isabelle), Ray Winstone (le roi), Nick Robinson (le prince Henry), Brooke Carter (Floria, la sœur cadette d’Elodie) et Shohreh Aghdashloo.

Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Chris Castaldi, Morgan Bushe, ont produit Damsel pour Netflix avec Emily Wolfe en tant que coproductrice. Les producteurs exécutifs sont Millie Bobby Brown et Robert Brown via PCMA Productions ainsi que Mark Bomback, Mazeau, Zack Roth et Sue Baden-Powell.