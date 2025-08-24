Mike Mitchell évoque la saison 2 de Twisted Metal, ses cascades et d’autres coulisses

Mike Mitchell, acteur de la série Twisted Metal, évoque la seconde saison du show, partage son expérience sur les cascades réalisées dans l’univers post-apocalyptique et aborde d’autres aspects marquants liés à la production.

Une évolution inattendue pour Stu dans Twisted Metal

Lorsque la première saison de Twisted Metal a fait ses débuts sur Peacock, peu auraient parié sur la longévité de Stu, incarné par Mike Mitchell. Son air constamment paniqué et son manque d’assurance semblaient le condamner dans cet univers impitoyable. Pourtant, grâce à une certaine débrouillardise et un charme discret, il s’est attiré la sympathie des spectateurs… ainsi que celle du redoutable Sweet Tooth. Désormais, alors que la saison 2 touche à sa fin, Stu se retrouve face à un choix cornélien : rester fidèle à son dangereux allié ou tenter de retrouver son vieil ami Mike.

Coulisses d’un tournage déjanté

Interrogé par ComicBook, Mike Mitchell ne cache pas son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle. La dynamique sur le plateau ? Électrique et imprévisible. Changement de lieux, nouvelles têtes issues notamment de la scène comique californienne — cette ambiance a galvanisé le comédien : « C’est le tournage le plus fun auquel j’ai jamais participé. » D’ailleurs, la saison propose des séquences inattendues, tel un épisode “bal de promo” où tout le monde enfile costume et autodérision.

Quant aux cascades, pas question pour Mitchell de faire les choses à moitié. Certes, certaines chutes sont confiées au talentueux Kevan Kase, mais l’acteur insiste pour prendre part aux scènes les plus physiques : « Couvrir de boue sous une chaleur accablante ou être projeté contre un camion par Samoa Joe, c’est notre quotidien ! » Parfois même, après une journée épuisante passée sous des litres de faux sang ou d’effets spéciaux salissants, il n’hésite pas à plaisanter sur l’état dans lequel il termine ses journées.

L’humour comme moteur… et le rêve d’un menu croisé

Si la série doit beaucoup à ses scènes d’action spectaculaires, elle brille aussi par sa galerie de personnages hauts en couleur — dont certains nouveaux venus comme Lisa Gilroy ou Patty Guggenheim. Pour Mitchell, l’atmosphère décontractée favorise autant les blagues entre collègues que les tentatives d’improvisation. Mais il confie également rêver d’une alliance inattendue : pourquoi ne pas imaginer un partenariat gourmand avec une chaîne américaine ?

Voici quelques idées lancées en riant par l’acteur :

Pretzels torsadés façon “Twisted” chez Wetzel’s ou Auntie Anne’s

Pain fou façon Little Caesar’s avec croûte twistée

Même Chili’s pourrait proposer un plat inédit inspiré du show

Le tout ponctué d’une promesse amusée : « Dites-leur que je bosserai gratuitement pour cette campagne ! »

Bientôt une suite (et pourquoi pas un spin-off ?)

Tandis que le final tant attendu est programmé pour le 28 août sur Peacock, Mike Mitchell laisse entrevoir son souhait : explorer davantage la complexité de Stu lors d’éventuelles prochaines saisons — voire dans une aventure dérivée façon « Better Call Saul ». En attendant, la saison 2 promet son lot de rebondissements et confirme que derrière chaque survivant improbable se cache un héros… ou au moins une bonne dose d’autodérision.