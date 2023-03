Mighty Doom : des jouets à collectionner partent en guerre contre l’enfer et les démons

Le studio canadien Alpha Dog Games revisite l'univers de Doom avec Mighty Doom, un jeu de tir tactile free-to-play en vue du dessus.

Inspiré des jouets à collectionner de Doom Eternal, Mighty Doom d’Alpha Dog Games, filiale de l’éditeur américain Bethesda affilié au Xbox Game Studios de Microsoft, propose de l’action en arcade de type run-and-gun et une dimension rogue-lite.

A la suite d’une surcharge d’énergie survenue dans une usine de jouet Gibbo, le Mini Slayer a pris vie avant d’être envoyé dans une dimension alternative. Votre mission ? Exterminez tous les démons qui se tiennent entre vous et Daisy, la peluche lapin qui vous a été enlevée. Courez et tirez à travers des hordes de démons adorablement violents et des boss difficiles dans des niveaux emblématiques, tout en gagnant des niveaux, en débloquant des compétences puissantes et en améliorant votre équipement et vos armes.