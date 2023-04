Might & Magic : Clash of Heroes, le puzzle RPG va revenir avec une Definitive Edition

Dotemu s'associe avec Ubisoft pour offrir une seconde jeunesse à Might & Magic : Clash of Heroes sur consoles et PC.

Si l’histoire de Might & Magic : Clash of Heroes ne change pas avec la Definitive Edition (démêler un complot démoniaque et sauver le monde des Forces Démoniaques avec cinq héros disséminés dans cinq régions différentes d’Ashan), les équipes de Dotemu se sont attelées a revoir la direction artistique avec de nouveaux artworks et portraits pour les personnages, tout en apportant de nombreuses améliorations à l’expérience globale de jeu ainsi qu’un rééquilibrage total du mode multijoueur.

Un trailer pour Might & Magic : Clash of Heroes – Definitive Edition

Cyrille Imbert, CEO et producteur exécutif pour Dotemu, a déclaré :

C’est un rêve qui devient réalité pour moi. Clash of Heroes est l’un de mes jeux préférés de la licence Might & Magic. C’est un bijou de game design. J’ai passé tellement de nuits avec mes amis à chercher la meilleure stratégie possible, à lancer un énième “dernier duel” jusqu’au lever du jour. Avoir l’opportunité de travailler sur une mise à jour de ce classique des temps modernes, pour donner à un nouveau public l’opportunité de le découvrir, est tout bonnement incroyable. Nous sommes impatients de mettre le jeu entre les mains d’une toute nouvelle génération de fans.

Might & Magic : Clash of Heroes – Definitive Edition sortira cet été sur PS4, Nintendo Switch et PC via Steam et Ubisoft Connect. A noter qu’il sera accompagné du DLC I Am the Boss qui permet de prendre le contrôle des boss Azexez, Count Carlyle, Ludmilla et Azh-Rafir, mais également d’avoir accès à nouveau boss exclusif taillé pour les affrontements multijoueur (Euni the Archdruid) et divers modes multi, en ligne comme hors-ligne.