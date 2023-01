Microsoft aurait stoppé le développement du Surface Duo 3 pour se concentrer sur un vrai écran pliable

Microsoft aurait annulé son Surface Duo 3, prévu pour cet été, pour se concentrer sur un smartphone avec écran pliable.

Les smartphones Android double écran de Microsoft n’ont pas été un succès, pour le dire gentiment, et il y a aujourd’hui de nouveaux indices quant à la future stratégie mobile de la firme de Redmond. Des sources de Windows Central affirment que Microsoft a annulé son Surface Duo 3, lequel était initialement prévu pour cet été, pour se concentrer sur un vrai smartphone à écran pliable. Les spécifications et le nom de cet appareil ne sont pas connus, mais il faudrait s’attendre à une charnière à 180° avec un écran extérieur, à la manière du Vivo X Fold.

Le Surface Duo 3 était “finalisé”, selon ces mêmes sources. L’appareil aurait corrigé certaines des lacunes de son prédécesseur, avec des bords encore réduits et la compatibilité avec la charge sans fil. Microsoft n’aurait pas encore arrêté de date de commercialisation pour son appareil avec écran pliable. Autrement dit, il n’y a que peu de chances qu’il arrive avant 2024.

Toujours selon Windows Central, Microsoft prévoirait aussi d’étendre son offre sur le segment des smartphones Android. Le géant américain “explore” apparemment d’autres form factors, notamment via des prototypes d’appareils plus conventionnels. Une initiative logicielle, “Perfect Together”, permettrait quant à elle de proposer une intégration plus poussée entre les smartphones Surface et Windows, comme le font les iPhone avec les Mac.

Les Surface Duo ont eu beaucoup de mal à exister sur le marché, à cause de ses tarifs élevés, son logiciel peu fiable et des performances en deçà de celles des flagships Android. Bien que le design double écran permette certaines utilisations très intéressantes en multitâche, l’appareil est difficile à vendre face à des concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold qui sont plus performants et plus fiables.

Un smartphone Surface avec écran pliable placera Microsoft en concurrence directe avec des marques comme Samsung et Vivo. Impossible de savoir si le géant américain saura exister sur ce segment, mais si la rumeur est avérée, cela indique que Microsoft reste très engagé en ce qui concerne les appareils Android.