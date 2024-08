Michelle Yeoh a failli revenir dans la franchise James Bond

L'actrice Michelle Yeoh, connue pour son rôle de Wai Lin dans Tomorrow Never Dies, était pressentie pour réapparaître dans Die Another Day, mais son retour n'a pas été concrétisé à cause d'une apparition mineure.

Tl;dr EON Productions voulait Michelle Yeoh dans un nouveau James Bond.

Elle aurait été la troisième actrice à revenir dans plusieurs films de James Bond.

Michelle Yeoh a refusé de reprendre son rôle de Wai Lin.

Le retour de Michelle Yeoh aurait marqué un tournant dans la franchise James Bond.

Un retour manqué

La comédienne malaisienne Michelle Yeoh a failli faire un retour fracassant dans la franchise James Bond, un exploit que seuls deux acteurs ont réussi à accomplir dans l’histoire des films de James Bond. Michelle Yeoh avait rejoint l’univers de James Bond en 1997 en incarnant Wai Lin dans Tomorrow Never Dies, une apparition qui l’a immédiatement propulsée sur la scène internationale.

Wai Lin dans Die Another Day ?

Selon le réalisateur de Die Another Day, Lee Tamahori, le dernier des films de James Bond avec Pierce Brosnan prévoyait de ramener Michelle Yeoh. Wai Lin aurait assisté 007 dans la séquence de Hong Kong du film. Cependant, Michelle Yeoh a refusé le rôle. « Elle ne voulait pas jouer un petit rôle« , a reconnu Lee Tamahori. Si le vent avait tourné dans l’autre sens, Michelle Yeoh aurait été la troisième actrice à accomplir un exploit impressionnant dans l’univers cinématographique de James Bond.

Seulement deux « James Bond girls » sont revenues dans plusieurs films

La procédure standard veut que James Bond termine ses films dans les bras d’un personnage féminin, qui n’est ensuite plus mentionné dans le film suivant. Seules deux des conquêtes de 007 ont réussi à échapper à ce sort. Si Michelle Yeoh avait accepté le rôle de Wai Lin dans Die Another Day, elle aurait été la première « James Bond girl » à apparaître dans plusieurs films depuis Eunice Gayson.

Une décision qui a marqué sa carrière

Le retour de Michelle Yeoh dans le rôle qui a lancé sa carrière à Hollywood aurait été une proposition alléchante. Cependant, une apparition dans le dernier film de Pierce Brosnan aurait peut-être nui à l’élan de sa carrière cinématographique plutôt que de l’aider. Die Another Day a reçu des critiques pour son ton plus extravagant et reste l’un des films de James Bond les moins acclamés avec un score de 55% sur Rotten Tomatoes. Michelle Yeoh, fraîchement sortie de son succès dans Tigre et Dragon a sans doute esquivé une balle.