Michael J. Fox ressuscite Retour vers le Futur lors d’un concert émouvant de Coldplay

Star emblématique de la franchise Retour vers le Futur, Michael J. Fox a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 1991. Depuis, il se consacre inlassablement à la lutte contre cette maladie, inspirant des millions de personnes à travers son courage et son activisme.

Tl;dr A l’occasion d’un concert de Coldplay, Michael J. Fox a rejoué une scène de Retour vers le Futur.

L’acteur canado-américain, atteint de la maladie de Parkinson, a ému le public en jouant de la guitare électrique.

La performance a rendu hommage à son rôle iconique et à sa lutte contre la maladie.

Malgré son diagnostic, Michael J. Fox reste une figure philanthropique et optimiste.

Un retour dans le temps pour Michael J. Fox

La voix de Chris Martin, le chanteur principal de Coldplay, résonne dans le stade de Glastonbury. Il entame l’émouvante chanson Fix You. La foule britannique est invitée à chanter avec lui. L’ambiance est à son comble lorsque Michael J. Fox fait son apparition sur scène. Figure iconique du cinéma, Michael J. Fox est surtout connu pour son rôle de Marty McFly dans le film culte de 1985, Retour vers le Futur.

Un hommage vibrant pour Michael J. Fox

Installé dans un fauteuil roulant, guitare électrique en main, Michael J. Fox se joint à la performance. Un vibrant hommage à son personnage de Retour vers le Futur où il interprétait la chanson Johnny B. Goode de Chuck Berry. Ce moment reste l’un des plus emblématiques du film. Chris Martin remercie Michael J. Fox et révèle que le film a inspiré lui et les autres membres de Coldplay à former un groupe.

Un combat public

La prestation de Michael J. Fox prend une dimension particulière lorsqu’on connaît le parcours de l’acteur. En 1998, il annonce publiquement qu’il est atteint de la maladie de Parkinson. Malgré cette épreuve, il continue d’être une figure d’optimisme. Sa fondation, la Michael J. Fox Foundation, lève des fonds pour la recherche sur cette maladie. Son combat a été récemment mis en lumière dans le documentaire de 2023, Still: A Michael J. Fox Story.