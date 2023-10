Mercenaries Lament : Requiem of the Silver Wolf, un jeu de rôle tactique dans un monde fantastique

La sortie de Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf sur les consoles PlayStation est datée, tout comme l'arrivée d'une version PC.

Dans Mercenaries Lament : Requiem of the Silver Wolf, les batailles se déroulent sur des cartes en vue de dessus avec des différences de hauteur, où le positionnement des personnages à l’avant, à l’arrière et sur les côtés des unités ennemies peut très bien déterminer l’issue de chaque bataille. Les effets de soutien dépendent de la position des personnages alliés avec lesquels les joueurs sont en contact, ce qui permet de profiter de manœuvres très stratégiques. Ils disposent également d’une grande liberté dans le développement de leur personnage, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’espace et des ressources.

Un trailer pour Mercenaries Lament : Requiem of the Silver Wolf

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 9 février dernier au Japon, Mercenaries Lament : Requiem of the Silver Wolf sortira sur PS5 et PS4 le 19 avril prochain. La version Nintendo Switch connaîtra une sortie mondiale le 27 avril prochain et la version PC (Steam) est attendue pour 2024.

Le studio RideonJapan met en avant le synopsis :

Plusieurs années se sont écoulées depuis qu’une mystérieuse maladie incurable s’est rapidement répandue sur le continent. Les personnes infectées subissent un sort horrible : elles se transforment en zombies après leur mort et attaquent les vivants sans réfléchir. Il est devenu normal pour les mercenaires engagés de passer d’innombrables jours à nettoyer les terres des morts-vivants. C’est le cas de Johann, capitaine de la compagnie de mercenaires du Loup d’argent. Il reçoit la visite de la Faucheuse et échappe de justesse à sa lame de mort, mais la Faucheuse lui laisse une étrange prophétie : “Dans les 100 prochains jours, ta chance va tourner. Ce sera le jour de votre destin”. Après s’être réveillé d’un sommeil délirant, il est accueilli par une jeune femme aux pouvoirs miraculeux, capable de guérir les personnes atteintes de la maladie. Sa rencontre avec la Faucheuse n’était-elle qu’un cauchemar…. ? Quoi qu’il en soit, Johann propose de protéger la faiseuse de miracles dans ses voyages pour sauver le plus grand nombre de personnes possible. Ils se mettent en route pour parcourir le royaume et guérir les malades. Mais bientôt, Johann doit faire face à sa mortalité…