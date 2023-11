Matt Damon en discussion pour retrouver Jason Bourne dans un nouveau film

Le réalisateur d'All Quiet On The Western Front, Edward Berger, prépare un nouveau film Jason Bourne et compte proposer le rôle à Matt Damon. Matt Damon acceptera-t-il de reprendre son rôle emblématique ?

Jason Bourne fait son retour

Un nouveau volet de la célèbre saga Jason Bourne serait en cours de préparation. Edward Berger, connu pour son travail acclamé sur All Quiet On The Western Front, est actuellement en pourparlers pour la réalisation du film.

Des origines littéraires au succès cinématographique

Initialement basée sur les romans de Robert Ludlum, cette série de thrillers d’action a donné lieu à cinq films à succès – The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy et Jason Bourne – et une série télévisée dérivée, Treadstone. À l’exception de The Bourne Legacy en 2012, où Jeremy Renner incarnait Aaron Cross, tous les autres films ont été portés par Matt Damon dans le rôle de l’assassin éponyme.

Une réalisation prometteuse

Edward Berger, qui jusqu’à présent n’avait réalisé que des films en allemand, a reçu de nombreux éloges pour All Quiet on the Western Front, nominé à neuf reprises aux Academy Awards et lauréat de quatre prix, dont celui du meilleur film international. Bien que le style d’action de ce film sur la Première Guerre mondiale diffère grandement de celui de la franchise Jason Bourne, sa nomination en tant que réalisateur est un signe fort de la confiance que lui accorde Universal.

Le retour de Matt Damon est également prévu, ce qui laisse supposer que ce sixième volet sera une continuation directe du film Jason Bourne de 2016. Cependant, si Damon refuse de reprendre son rôle, comme il l’a fait pour The Bourne Legacy, le film pourrait prendre une direction différente et se concentrer sur un autre personnage, tel que Aaron Cross de Jeremy Renner. Il reste encore beaucoup de mystère autour de ce nouveau volet, mais les fans peuvent se réjouir de l’éventuel retour de l’un des plus grands héros d’action du siècle.