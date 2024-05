Matchbox, le futur nouveau rival de Fast and Furious ?

Le prochain film d'action sur les courses automobiles du réalisateur Sam Hargrave pourrait bien défier le règne de Fast and Furious avec ses cascades à couper le souffle et ses bolides spectaculaires.

La guerre des franchises

Alors que la franchise Fast and Furious, qui a amassé 7,4 milliards de dollars depuis son premier opus en 2001, est l’une des plus rentables de tous les temps, une nouvelle concurrente pointe à l’horizon. Malgré les performances décevantes du dernier opus Fast X, Vin Diesel, acteur principal, reste déterminé à faire du prochain Fast and Furious 11 un des meilleurs volets de la franchise.

Matchbox vs Fast and Furious

Le futur film Matchbox, inspiré de la célèbre marque de voitures miniatures, présente un sérieux avantage : son réalisateur, Sam Hargrave. Ce dernier a démontré tout son talent en dirigeant les deux films Extraction avec Chris Hemsworth. Cette nouvelle recrue génère une réelle attente pour le projet Matchbox, dont l’intrigue et les détails du casting sont encore tenus secrets.

Un avantage certain pour Matchbox

Précédemment, la franchise Fast and Furious a bénéficié de grands noms à la réalisation, tels que James Wan (The Conjuring) et David Leitch (Atomic Blonde). Cependant, aucun d’entre eux ne possède le même pedigree en matière d’action que Sam Hargrave. Ce dernier pourrait donner à Matchbox un avantage considérable dès le départ.

Un potentiel énorme pour Matchbox

Les films Extraction, disponibles sur la plateforme de streaming Netflix, ont repoussé les limites des films d’action modernes, notamment grâce à leurs séquences d’action prolongées impliquant des voitures. Au vu de ses réalisations, Sam Hargrave semble être l’homme de la situation pour lancer la franchise Matchbox, qui pourrait être de grande qualité. Même si la franchise Fast and Furious devait s’arrêter avec Fast and Furious 11, Matchbox pourrait être le remplaçant idéal.