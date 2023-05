Marvel’s Midnight Suns : Tornade débarque avec le DLC Blood Storm

La quatrième et dernière extension de Marvel’s Midnight Suns accueille la super-héroïne Ororo Munroe aka Tornade.

Tornade est l’ultime personnage additionnel à rejoindre le roster de Marvel’s Midnight Suns via l’extension Blood Storm qui propose des missions inédites, de nouveaux éléments cosmétiques ainsi qu’une amélioration pour l’Abbey :

Généralement considérée comme l’une des mutantes les plus puissantes de la planète, Tornade, de son vrai nom Ororo Munroe, est devenue orpheline très jeune et a été recueillie par une prêtresse du village alors qu’elle se rendait chez sa mère au Kenya. Alors que leur village souffrait de la sécheresse, Ororo utilisa ses pouvoirs nouvellement éveillés pour invoquer la pluie dont elle avait tant besoin pour sauver sa famille. Des années plus tard, lorsque la rumeur de sa capacité à contrôler la météo s’est répandue, Ororo a été recrutée par Charles Xavier au sein des X-Men et a pris le nom de Tornade. Elle a ensuite dirigé les X-Men, utilisant ses capacités de mutante pour aider les gens dans le monde entier. Alors qu’elle est à la recherche d’un enfant mutant en danger à New York avec Wolverine, Tornade rencontre Magik, qui l’encourage à rejoindre les Midnight Suns dans Blood Storm.

Un trailer pour le DLC Blood Storm de Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns : Blood Storm sera disponible à l’achat de façon individuelle ou dans le season pass (intégré dans l’Édition Légendaire) le 11 mai prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam et l’Epic Games Store. A noter qu’à cette date le RPG tactique sortira également sur PS4 et Xbox One au format numérique, tandis que la version Nintendo Switch est annulée.