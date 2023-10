MARS 2120 : un jeu d’action-aventure à défilement latéral en 2.5D

Project Colonies : MARS 2120 du studio brésilien QUByte Interactive devient MARS 2120.

Dans MARS 2120, les joueurs exploreront divers endroits de la planète rouge et auront un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une colonie humaine autosuffisante au-delà de la Terre. Leurs capacités élémentaires joueront un rôle essentiel dans la traversée de ce monde mystérieux et devront affronter d’innombrables menaces sur leur chemin, qu’il s’agisse de robots mortels ou de monstres colossaux, à l’aide d’une combinaison d’attaques de mêlée et à distance en temps réel.

Un trailer pour MARS 2120

QUByte Interactive détaille l’histoire de MARS 2120 :

Au 22ème siècle, l’humanité a acquis la technologie nécessaire pour effectuer des missions habitées vers d’autres planètes. En réponse à la surpopulation et à la diminution des ressources sur Terre, l’ONU a mis en place un traité mondial qui a initié la construction de colonies sur les planètes voisines, connu sous le nom de Projet Colonies. La première colonie établie a été le Projet Mars, suivi par le Projet Vénus et Projet Jupiter. Cependant, après des semaines de silence, la première colonie envoie un signal de détresse à l’ONU sur Terre. En réponse, une équipe de marines de l’espace d’élite, dirigée par le sergent Anna “Treize” Charlotte, est envoyée pour enquêter sur la source du signal et découvrir le sort de la colonie.

Après plus d’un an d’accès anticipé, MARS 2120 sera disponible en version complète PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam) à partir du 28 mars 2024.