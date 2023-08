Marrok est le mystérieux Inquisiteur de Star Wars : Ahsoka

La série télévisée Star Wars : Ahsoka mettra en scène Marrok, un ancien guerrier Inquisiteur devenu mercenaire du côté obscur.

Lucasfilm et Disney dévoilent la description officielle du personnage Marrok :

Autrefois inquisiteur chassant des Jedi pour le compte de l’Empire, le mystérieux Marrok est aujourd’hui un mercenaire engagé par Morgane Elsbeth pour accomplir de sombres exploits. Entièrement revêtu d’une armure de combat abîmée, le guerrier porte toujours un sabre rouge à double lame et à poignée circulaire.

Star Wars : Ahsoka sera exclusivement diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 23 août prochain.

Rosario Dawson, la star de Star Wars : Ahsoka

La comédienne américaine Rosario Dawson incarne Ahsoka Tano dans Star Wars : Ahsoka, qui reprend le rôle qu’elle avait tenu dans The Mandalorian. Le personnage a été créé pour la série animée Star Wars : The Clone Wars (avec la voix d’Ashley Eckstein), et a fait ses débuts en prise de vue réelle dans la deuxième saison de la série The Mandalorian. Le personnage est un ancien padawan Jedi et un apprenti d’Anakin Skywalker.

Rosario Dawson a d’ailleurs indiqué que les Montrals (des organes sensoriels qui sortaient de la tête des Togruta et des Kessuriens) du personnage avaient été reconstruits avec “une technologie qui n’existait même pas lorsque nous avons commencé”, ce qui leur a permis d’être plus longs et d’avoir un squelette imprimé en 3D à l’intérieur qui permet des mouvements plus fluides. Savannah Steyn jouera une Ahsoka plus jeune.