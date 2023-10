Maria : Angelina Jolie va incarner “la Bible de l’Opéra”

La comédienne américaine Angelina Jolie sera la célèbre cantatrice grecque Maria Callas dans le biopic Maria.

Basé sur des faits réels et réalisé par Pablo Larraín (Spencer, Neruda, Jackie, Ema) à partir d’un scénario de Steven Knight (The Detectives, Peaky Blinders), Maria racontera l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, revécue et réimaginée pendant ses derniers jours dans la capitale parisienne des années 1970. Le tournage est en cours et est étalé sur huit semaines à Paris, en Grèce, à Budapest et à Milan.

'Maria': First Look Images Revealed Of Angelina Jolie As Opera Singer Maria Callas https://t.co/F0y9L9IdlK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 9, 2023

Pablo Larraín a dit :

Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de commencer la production de Maria, qui, je l’espère, fera découvrir la vie et l’œuvre remarquables de Maria Callas au public du monde entier, grâce au magnifique scénario de Steven Knight, au travail de l’ensemble de la distribution et de l’équipe, et surtout au travail brillant et à la préparation extraordinaire d’Angelina Jolie.

Un biopic de Maria Callas avec Angelina Jolie

Outre Angelina Jolie, le casting de Maria est composé de Pierfrancesco Favino (The Hummingbird), Alba Rohrwacher (La Chimera), Haluk Bilginer (Winter Sleep), Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) et Valeria Golino (Portrait of a Lady on Fire). Les producteurs sont Juan de Dios Larraín pour Fabula Productions, Jonas Dornbach pour Komplizen Film et Lorenzo Mieli pour The Apartment. La distribution est assurée par FilmNation Entertainment.