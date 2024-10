Magic : la communauté Commander en crise face aux nouveaux changements

Wizards of the Coast a annoncé une refonte majeure de la gestion du format Commander, tandis que la communauté Magic traverse une période de tensions. Entre la prise de contrôle du format et les réactions parfois violentes des joueurs, l'avenir de ce mode de jeu est en question.

Tl;dr Le format Commander est désormais géré par Wizards of the Coast.

L’annonce a provoqué des tensions au sein de la communauté.

Un nouveau système de classification des decks est introduit pour mieux équilibrer les parties.

Un changement de gouvernance pour Commander

Wizards of the Coast a décidé de prendre en charge la gestion du format Commander, jusque-là supervisée par la Commander Rules Committee (CRC). Cette décision a été motivée par les défis croissants rencontrés par la CRC et l’ampleur des responsabilités. Commander étant le format le plus populaire de Magic: The Gathering, il devenait difficile pour une équipe restreinte de gérer cette charge.

Des tensions croissantes au sein de la communauté

Cette annonce a exacerbé les tensions au sein de la communauté. Des voix se sont élevées pour critiquer ces changements, certains allant jusqu’à proférer des menaces contre les membres de la CRC. Wizards of the Coast a fermement condamné ces actions, réaffirmant que de telles menaces n’ont pas leur place dans l’univers de Magic: The Gathering.

Vers une meilleure classification des decks

Parmi les changements proposés, Wizards of the Coast souhaite instaurer un système de classification des decks en quatre niveaux de puissance. Ce nouveau modèle vise à améliorer l’équilibre des parties dans le format Commander de Magic: The Gathering en regroupant les decks selon leur niveau de compétitivité. L’idée est de permettre aux joueurs de mieux se coordonner pour des parties plus justes et homogènes.

Une communauté divisée

Ces changements ont suscité de vives réactions. Certains joueurs soutiennent cette réforme qui pourrait offrir une expérience de jeu plus harmonieuse, tandis que d’autres regrettent l’abandon de la gestion communautaire du format. Le débat reste ouvert, et Wizards of the Coast a annoncé que la collaboration avec la communauté se poursuivrait pour affiner ces nouvelles règles.